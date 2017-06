Noga Erez / Off The Radar

sic/2017/may/14/noga-erez-israel-electronic-music-off-radar-album”>The Guardian, como artista fue aleccionada durante mucho tiempo por la gente a su alrededor para evitar los temas políticos cuando hiciera entrevistas con medios extranjeros. “Pero no puedo, porque mis canciones hablan de ello. Creo que es… necesario”, le decía a la periodista Kate Hutchinson hace solo unos días.

Lo cierto es que tampoco es habitual que un artista de este país emerja en el panorama del pop electrónico alternativo y, en esa tesitura, ella opta por no obviar que por ejemplo ‘Dance While You Shoot’, su primer single, es un ataque frontal hacia el gobierno de su país, que se está volviendo cada vez “más extremista, más religioso, más nacionalista”. El factor contestatario y rebelde de sus letras, sin duda, resulta de lo más estimulante por su valentía. Pero, más allá de su posicionamiento contra la clase política israelí, no cabe obviar que su música también llama poderosamente la atención. Unas canciones que la sitúan entre esa estirpe de mujeres jóvenes que, como Kelly Lee Owens o FKA Twigs, se nutren de hip hop y electrónica para establecer el pop del futuro. Aunque, curiosamente, su voz grave y su flow al cantar/rapear recuerdan poderosamente a otra rebelde del pop: M.I.A.

Tras participar en un grupo llamado The Secret Sea, Erez se hizo popular cuando Son Lux vio en Youtube una adaptación de su tema ‘Weapons’ a cargo de la joven artista y le pidió que le teloneara en un concierto de Tel Aviv. A partir de ahí, el nombre de Noga fue creciendo en relevancia hasta que el sello alemán City Slang (Lambchop, Junior Boys, Caribou) decidió ficharla y publicar, hace unos días, ‘Off The Radar’, su álbum de debut. Compuesto, interpretado y producido por ella misma (con la asistencia de su más fiel colaborador, Ori Rousso), este primer disco de Noga pretende equilibrar su faceta más future pop y hip hop con otra más ambiental y nostálgica. Esta última tiene sus momentos álgidos en ‘Worth None’ y la final ‘Junior’, pero sale claramente perdiendo en un tracklist repleto de interludios que no ayudan a digerirlo.

Donde muestra más tino Erez es su faceta más agitadora y agitada, con canciones como ‘Pity’ (que expresa su repulsión ante una violación colectiva a una mujer en una discoteca de Tel Aviv en 2015, que fue grabada en vídeo y se hizo viral), el corte supercatchy que da nombre al álbum (de vídeo imperdible) y ‘Balkada’, el tema que abre el disco hablando con pasión de lo que supone para ella crear música y tocarla en directo (“Try to take ‘em and make them sing along / And while you grab ‘em, make them feel at home / (…) It makes you horny, their widely open throats / Waiting to be fed with whatever you may serve”). En todo caso, temas como ‘Noisy’, ‘Global Fear’ o ‘Muezzin’, aunque atractivos, no alcanza a igualar la excitación que transmiten sus singles ya conocidos y el álbum acaba pagándolo un poco. Lo cual no evita que Noga Erez se confirme como una notable promesa que podría crecer horrores en el futuro.

Calificación: 6,8/10

Lo mejor: ‘Dance While You Shoot’, ‘Pity’, ‘Off The Radar’, ‘Worth None’

Te gustará si te gusta: M.I.A., FKA Twigs, Kelly Lee Owens

Escúchalo: Spotify