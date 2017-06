Eduardo Casanova cuenta cómo Ana Polvorosa comía por el ano durante el rodaje de ‘Pieles’ en El Hormiguero

Eduardo Casanova ha presentado su primera película como director, ‘Pieles’, en El Hormiguero. Netflix ha producido esta película que cuenta con un reparto estelar compuesto por actores y actrices como Carmen Machi, Ana Polvorosa, Macarena Gómez, Secun de la Rosa, Candela Peña o Jon Kortajarena y que va sobre gente físicamente diferente y sus problemas para integrarse en la sociedad.

Uno de los reclamos de ‘Pieles’ ha sido el personaje de Ana Polvorosa, que tiene un ano en el lugar de la boca. En El Hormiguero, Casanova ha defendido la valentía de Polvorosa en aceptar este personaje: “Ana no se anda con tonterías, ella es la definición de actriz y lo que le interesa es hacer personajes diferentes que le aporten. El de Ana es un personaje que rompe con los cánones de belleza establecidos a chicas tan guapas como ella”.

Curiosamente, Casanova recuerda que Polvorosa no podía comer con sus prótesis de no, por lo que se las hubo de ingeniar para encontrar comida que pudiera introducir en ella. “Para comer Ana buscó cosas que cupiesen en un ano como una zanahoria, que la cortábamos en hilitos y la metíamos por la Prótesis. Pero el mejor alimento para ella era el Mikado”.

Cualquiera diría que Casanova, que viene de interpretar a Fidel en Aída, un chaval gay, se podría sentir identificado con alguno de sus personajes, pero él dice se ha “sentido muy querido por todo el mundo” y que nunca ha asumido la posición de víctima frente a la discriminación. “Cuando me ha pasado algo en el colegio nunca he consentido quedarme en el lugar de víctima, porque a mí me han discriminado por cosas y yo también lo he hecho porque soy humano, y ‘Pieles’ es una película que no habla de víctimas sino de gente que está por encima de eso y luchan por ser ellos mismos”.