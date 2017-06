Mark Ronson y Kevin Parker estrenan posible nuevo hit con SZA, que adelanta el tracklist de su disco

Mark Ronson es autor de la canción más vendida de todo 2015, una ‘Uptown Funk’ interpretada por Bruno Mars que presentaba el último disco del productor inglés, ‘Uptown Special’. El álbum contenía otras colaboraciones, entre ellas la de Kevin Parker de Tame Impala, al que escuchábamos en dos canciones, ‘Daffodils’ y ‘Summer Breaking’.

Si aquellas colaboraciones te dejaron con ganas de más, traemos buenas noticias, pues Ronson y Parker han vuelto a trabajar juntos y han compuesto “cerca de 8 canciones” según declaraciones de Ronson a Stereogum. Una de estas canciones ha podido escucharse en la última edición del festival Governor’s Ball, donde ambos músicos han pinchado en un set conjunto, y es un tema bailable junto a SZA que suena a hit, en principio.

Precisamente SZA publica su álbum debut este mismo año. ‘CTRL’, que tantos retratos ha sufrido, sale esta misma semana, el viernes 9 de junio, y en nuestros foros puedes encontrar su tracklist oficial, que acaba de revelarse e incluye una aparición tan destacada como la de Kendrick Lamar, que rapea en la pista 3, ‘Doves in the Wind’.

‘CTRL’:

01 Supermodel

02 Love Galore (feat. Travis Scott)

03 Doves In The Wind (feat. Kendrick Lamar)

04 Drew Barrymore

05 Prom

06 The Weekend

07 Go Gina

08 Garden (Say It Like That)

09 Broken Clocks

10 Anything

11 Wavy – Interlude (feat. James Fauntleroy)

12 Normal Girl

13 Pretty Little Birds (feat. Isaiah Rashad)

14 20 Something