Dcode confirma a Daughter, pero no aún a su cabeza de cartel

Dcode, que tendrá lugar como siempre a mediados de septiembre en el Campus de la Complutense en Madrid (en concreto el día 9), ha celebrado su tradicional rueda de prensa a los pies del “Pisciburguer” de esta Universidad. El festival ya había anunciado nombres como Interpol haciendo su primer disco (y por primera vez en la ciudad en 7 años), Band of Horses, The Kooks presentando “greatest hits” en su única fecha en España, Liam Gallagher presentando su debut solo y éxitos de Oasis, Charli XCX, Miss Caffeina, Carlos Sadness, Maga, Exquirla, Iván Ferreiro, los interesantes La Femme y otros artistas a los que hoy se ha sumado Daughter, el trío autor de ‘If You Leave‘, y más recientemente ‘Not to Disappear‘.

No obstante, se ha informado de que falta el “cabeza de cartel” por confirmar. Su nombre se revelará probablemente ya en julio, por expreso deseo del management de este/a/os artista/s, según ha informado Nacho Córdoba, booker de Live Nation. Ramón Martín, co-director de Dcode, ha comunicado que se repite el esquema de dos escenarios gemelos nunca coincidentes, más un tercero que abrirá a mediodía. Entre los artistas presentes, Esteban de Exquirla (Toundra + Niño de Elche) ha declarado que para él será el tercer concierto que dé en Dcode, recordando que él estudió Audiovisuales en la Complutense, a pocos metros del recinto donde se celebra el festival; y Alberto de Miss Caffeina ha contado que el grupo ha ido a Dcode como espectador y que entiende Dcode como una cita imprescindible “de final de verano” y “final de la ruta de festivales y de gira”. A ese sentir se sumaba la organización, consciente de que Dcode es para mucha gente la “fiesta final” y “un lugar en el que reencontrarse con amigos” después del verano.

Por último, también se ha hablado de MadCool no como competencia sino como “hermanamiento”, pues ambos festivales están vinculados empresarialmente. Las entradas para Dcode están disponibles a 55 euros más gastos en la web oficial. También hay una APP disponible para iOS y Android.