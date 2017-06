10 estrellas imperdibles de Ballantine’s True Music Festival

17 salas de Madrid acogerán este 9 y 10 de junio el nuevo festival Ballantine’s True Music Festival, que se estrena con un cartel de aúpa compuesto por hasta 140 artistas. Recomendamos bajar la correspondiente APP para smartphone gratuita en la que podrás formar tu calendario por día y hora, y además podrás ir viendo cuán llena está cada una de las salas. También hay disponibles entradas por día. Destacamos 10 de sus nombres imperdibles. En breve, nos adentraremos en la letra pequeña del cartel.

The Vaccines

El grupo británico militado por Justin Young sigue en plena forma haciendo lo que mejor se le da, componer himnos de pop con guitarras canturreables y aptos para el verano. Si en su directo no faltarán ‘Post Break-Up Sex’ ‘Do I Wanna’, de su último trabajo ‘English Graffiti’ triunfarán nuevos hits como ‘Handsome’ o ‘Minimal Affection’. Tocan el viernes 9 de junio en Joy Eslava.



Yelle

Algo trama Yelle, posiblemente de cara a este año, con la reciente edición de dos nuevos singles, ‘Ici & Maintenant’ y la delirante ‘Interpassion’, que han llegado como de la nada y adelantarían un posible nuevo disco de los franceses, que este año cumplen 10 años de historia. Sí, por increíble que parezca, ‘Pop-Up’ tiene una década e himnos como ‘Je veux te voir’ o ‘À cause des garçons’ siguen sonando tan frescos como el primer día. Tocan el viernes 9 de junio en Súper 8.



Todd Terje

En cualquier discoteca con gusto que se precie suena ‘Inspector Norse’, que con el tiempo se ha convertido en una obra maestra del disco-house y en un clásico absoluto. Su autor es el noruego Todd Terje, autor de ‘It’s Album Time’ y de otros hits como ‘Johnny and Mary’ o ‘Strandbar’ y que recientemente publicaba nuevo EP con versión de Boney M incluida y un tema llamado ‘Maskindans’. Para fundirse en su euforia disco. Actúa el viernes 9 de junio en Teatro Barceló.



Lori Meyers

Una de las confirmaciones que han cerrado el cartel de True Music es la de Lori Meyers, que este año finalmente ha publicado nuevo disco, ‘En la espiral’. El sucesor de ‘Impronta’ no ha logrado producir ningún éxito tamaño ‘Mi realidad’ pero sí reunir a miles de fans en festivales gracias a singles como ‘Siempre brilla el sol’ o ‘Zona de confort’. Harán un acústico el sábado 10 de junio en Galileo Galilei.



Carlos Sadness

El cantante de “galactropical” es uno de los nombres del pop español que más se está acostumbrando a agotar entradas allá por donde actúa, lo que incluye decenas y decenas de localidades de nuestro país pero también de fuera: no hace tanto el barcelonés agotó en México. ¿La razón? Canciones de pop fresquito y directo como ‘Amor papaya en invierno’, ‘Miss Honolulu’ o ‘Qué electricidad’ que acumulan varios millones de escuchas en streaming. Actúa el sábado 10 de junio en El Sol.



Miss Caffeina

El grupo de Alberto Jiménez es uno de los más claros exponentes del indie pop español hecho mainstream -el mismo que representan Love of Lesbian, Izal o Lori Meyers- y su último disco ‘Detroit’ ha sido su consolidación comercial definitiva, pues ha sido top 3 en España y el grupo no ha dejado de presentarlo por todas partes, ya sea en festivales o en salas con todo agotado. Por no hablar de que el grupo no deja de sonar en Los 40. Actúan en Costello Club (!!!) el sábado 10 de junio.



Oh Wonder

El dúo de Josephine Vander Gucht y Anthony West, procedente de Londres, suma varias decenas de millones de escuchas en Spotify gracias a su álbum debut homónimo. Se puede atribuir su éxito a la larga sombra que ha dejado el éxito de otros artistas similares como The xx, James Blake o London Grammar, pero su último single, ‘Ultralife’, abre nueva vías de expresión para ellos, más cercana al trabajo de Of Monsters and Men. Actúan el sábado 10 de junio en Joy Eslava.



Agorazein

El colectivo de C. Tangana, Sticky M.A., Jerv.agz, Fabianni y I-Ace es uno de los iconos absolutos de la nueva ola de trap hecha en España: ahí están éxitos como ‘Bolsas’ o ‘100K Pasos’ para corroborar que la impronta que está dejando el grupo en la cultura popular española es incuestionable. Puede que C. Tangana vuele más alto ahora con ‘Mala mujer’, pero Agorazein sigue siendo claramente una referencia. Actúan el sábado 10 de junio en Sala Arena.



El Columpio Asesino

‘Toro’ es una canción que hace carreras: se la ha hecho a El Columpio Asesino y eso que el grupo ya llevaba años en activo antes de su publicación en 2011. El grupo de Pamplona la sucedió en 2014 con otro hit, ‘Babel’, pero su repertorio de post-punk delirado contiene tantas buenas canciones que es imposible enumerarlas todas. Una banda clave que últimamente no toca tanto en vivo. ¿Qué tramarán? Les podremos ver el sábado 10 de junio en But.



Jain

El éxito de la francesa Jain ha trascendido las fronteras de su país gracias a ‘Come’, que escuchaste sin parar el año pasado gracias a una campaña de El Corte Inglés y que suma más de 40 millones de streamings en Spotify. La canción pertenece al álbum debut de Jain, ‘Zanaka’, que también incluye el éxito ‘Makeba’, dedicado a Myriam Makeba, una de sus mayores influencias. Actúa el viernes 9 de junio en Joy Eslava.