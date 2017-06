Jerry Seinfeld rechaza hasta tres veces un abrazo de Kesha

Tras saberse que ha estado grabando nuevas canciones con la banda Eagles of Death Metals, tristemente famosos por ser quienes estaban actuando cuando varios terroristas atacaron la sala Bataclan de París, no todo son buenas noticias para Kesha. Aunque, lejos de sus interminables pleitos legales con el productor Dr. Luke, esta vez la cosa no es tan grave.

En las últimas horas se está haciendo viral un vídeo en el que, durante una entrevista en la alfombra roja de un evento al célebre cómico Jerry Seinfeld, Kesha se acerca al protagonista de ‘Seinfeld’, se presenta y le pide un abrazo. Él la rechaza de manera cordial pero directa con un “no, gracias”, no una, ni dos, sino tres veces, como Pedro a Jesús de Nazaret. Finalmente ella desiste y se marcha humillada, provocando las risas del actor. Seinfeld le dice a su entrevistador “No sé quién era”. “Era Kesha”, le responde el reportero. “Le deseo lo mejor”.

Lo cierto es que, más tarde en ese mismo evento –Laughter & Songs, una fiesta benéfica auspiciada por la David Lynch Foundation–, debió saber quién era Kesha, ya que esta actuó, interpretando ‘I Shall Be Released’ de Bob Dylan (y magníficamente, a tenor del breve vídeo que hay en Twitter). Al menos Kesha Rose pudo resarcirse al abrazar, esta vez sí, a uno de sus ídolos, Ben Folds.