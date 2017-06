PJ Harvey y Ramy Essam rezan, “pero ningún ángel viene”, en ‘The Camp’, su nuevo single por los refugiados

El último disco de PJ Harvey , ‘The Hope Six Demolition Project‘, a la postre uno de los mejores de 2016, hablaba sobre sus viajes a Kosovo y Afganistán (también hablaba de la decadencia de los barrios pobres de Washington en la irónica ‘The Community of Hope’). Tras sorprendernos a finales de abril con un single de 2 canciones nuevas entre las que ‘I’ll Be Waiting’ parece haber gustado especialmente, ahora publica un nuevo e inesperado sencillo.

Se trata de ‘The Camp’, es una colaboración con el artista egipcio Ramy Essam y está claramente dedicado a los refugiados, como puede verse en el vídeo que cuenta con imágenes de Giles Duley que ha compilado y montado Rick Holbrook, que documenta las vidas de los niños desplazados al valle de Bekaa en el Líbano. Ramy Essam, autor del himno revolucionario ‘Irhal‘ (“márchate”, dedicada a Mubarak), que le costó en 2011 ser detenido y torturado, y tener que buscar asilo en Suecia, dice que es un honor trabajar con PJ Harvey, más en esta canción por una causa tan importante. El artista indica que ha lidiado con “la pelea, la tortura y la pérdida de amigos” en la reciente revolución de Egipto. Los beneficios de la canción nueva desde que se edite este viernes van para Beyond Association, una ONG libanesa.

Podéis encontrar toda esta información ampliada, así como un texto de Giles Duley en la descripción de Youtube de la canción. Duley escribe: “es difícil entender la escala de la crisis del Líbano, un país de 4 millones de habitantes que tiene ahora mismo 1 millón de refugiados sirios. La infraestructura del país está al límite, y en ningún sitio la situación es tan desesperada como en el valle de Bekaa. Sin embargo, hay organizaciones haciendo un trabajo de campo increíble, efectivo y generoso, y de todas las ONG’s que he documentado, ninguna me ha impresionado más que Beyond. Visitar sus escuelas y ser testigo de su programa es ver la esperanza y algo que tenemos que apoyar”.