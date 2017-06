El vídeo para ‘Sex Music’ de BEAK> no contiene torsos desnudos pero sí un osito bailarín

El pasado mes de mayo BEAK>, el trío de krautrock delirante de Geoff Barrow de Portishead, Billy Fuller y Will Young, publicaba un nuevo single titulado ‘Sex Music’ que sonaba igual de sensual y sucia que su título y contenía una llamativa portada retro compuesta principalmente por el torso desnudo y atlético de un hombre.

Hoy BEAK> publica vídeo para esta canción y no tiene nada que ver con su portada: Paloma Baeza ha realizado esta pieza protagonizada por un osito blanco que baila frente a un espejo y que está en el “viaje” de su vida. El osito baila desde su habitación, que parece decorada como un cuadro de Jackson Pollock, y el vídeo incluye asimismo otros elementos llamativos como bombillas de colores o luces y aceite de colores que contribuyen al efecto psicodélico que desarrolla el vídeo.

El proyecto paralelo de Barrow de Portishead probablemente ha demostrado una perdurabilidad mayor de la que muchos le habíamos augurado cuando publicó su primer disco en 2009. De hecho en 2012 su segundo disco no hizo más que mejorar su fascinante propuesta sonora a medias entre Can y Portishead y ‘Couple in a Hole’, su banda sonora para la aclamada película británica del mismo nombre, también producía grandes resultados. ¿Será ‘Sex Music’ el primer adelanto del esperado tercer disco de BEAK>?