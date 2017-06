Andrés Suárez deja sin número 1 en España a ‘El Dorado’ de Shakira

La nueva lista de Promusicae deja una nueva ristra de novedades ajenas al mundo del pop, alguna del mundo del pop y una muy curiosa, la del mítico disco ‘El acto’ de Parálisis Permanente. El nuevo número 1 es Andrés Suárez… ¿quién es Andrés Suárez?

1(E) Andrés Suárez / Desde una ventana

Andrés Suárez es un cantautor de pop-rock con una década de carrera a sus espaldas que en sus inicios fue producido por Tontxu. Este es su primer número 1, después de que ‘Mi pequeña historia’ se quedara en el puesto 2 en 2015 y ‘Moraima’ llegara al puesto 5 en 2013. Os dejamos con el feo single ‘El corazón me arde’.



2(E) Shakira / El Dorado

Ni pasando por El Hormiguero, ni después de hasta 4 singles previos de éxito, Shakira ha podido impedir el número 1 de su compañero de discográfica en Sony. ‘El Dorado‘ queda en el puesto 2 en España, como ‘Shakira’ y ‘She Wolf’. ’Sale el sol’ y ‘Fijación Oral, 1’ sí que fueron top 1 en nuestro país. Al ser un disco con un gran peso del castellano, el disco sólo ha sido puesto 54 en Reino Unido y puesto 15 en Estados Unidos.



3(E) The Beatles / Sgt Pepper’s Anniversary

La reedición del disco más celebrado de los Beatles, el imprescindible ‘Sgt Pepper’s Lonely Hearts Club Band’, entra al puesto 3 en España con motivo de su 50º aniversario. De vuelta en 1967, la canción que fue número 1 en España durante tres semanas fue ‘All You Need Is Love’, no incluida en este disco.

La reedición de los Beatles ha sido número 1 en Reino Unido, y en Estados Unidos, al igual que en España, puesto 3.



5(E) Aray / Vente conmigo

El finalista de La Voz Kids, Aray, llega hasta el puesto 5, lo cual significa que está vendiendo más que la ganadora, Rocío Aguilar, que baja en su segunda semana del puesto 22 al 28.



13(20) David Bisbal / Hijos del mar

La subida más fuerte de la semana en cuanto a copias es la del último trabajo de David Bisbal, tras 26 semanas en lista y un disco de platino propiciado por su publicación a tiempo para Navidad. El sencillo ‘Fiebre’ sigue en el puesto 86 en singles.



19(E) Warcry / Donde el silencio se rompió

El grupo de metal Warcry llega al puesto 19. No es su mejor entrada, pues ‘Inmortal’ se coló en el puesto 10.



31(E) El Momo / Tetsuo

Boa Música se apunta otro éxito con el disco de El Momo. Se trata del segundo disco de este MC de Zaragoza que se ha transformado en la mano derecha de Kase O. Por cierto, ‘El círculo‘ de este sigue en el puesto 71 en su 36ª semana.



34(E) Jethro Tull / Songs from the Wood

40º aniversario del disco de Jethro Tull que fue número 9 en 1977 en nuestro país y número 8 en Estados Unidos en su momento gracias al éxito de ‘The Whistler’.



48(E) Dolo Beltrán / Copilotos

La que fuera vocalista de los interesantes Pastora se estrena en solitario después de 2 años componiendo y varios sin disco de Pastora. A pesar de todo, sus fans estaban aguardando y el disco llega al top 50… más o menos lo mismo que su grupo: ‘Una Altra Galàxia’ fue número 57 en 2012.



51(E) La Fuga / Colección Definitiva

La Fuga quedan fuera del top 50 con el disco que celebra su 20º aniversario. El grupo lograba llegar al top 10 con varios de sus álbumes la década pasada.



55(E) Lucía Parreño / Puede ser…

La concursante de Gran Hermano 15 también queda fuera del top 50 con su primer disco, que no incluye su tema con El Jhota. El single es muy Amaia Montero/Leire.



62(E) Los de Marras / Reamanecer

El grupo de rock Los de Marras aparece por primera vez en el top 100 con su nuevo disco, pese a que llevan varios años en activo.



68(E) BSO Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales

La banda sonora de la nueva película de “Piratas del Caribe”, escrita por Geoff Zanelli, se cuela en el top 68, y España es uno de los países en que mejor está funcionando.



93(VE) Maria Arnal i Marcel Bagés / 45 cerebros y 1 corazón

Vuelve a entrar por tercera vez el excelente disco de Maria Arnal i Marcel Bagés. Tanta fluctuación dentro/fuera nos hace pensar en un posible problema de distribución de este pequeño sello, Fina Estampa. Bienvenido de vuelta en cualquier caso, ‘45 cerebros y 1 corazón‘.



100(E) Parálisis Permanente / El Acto

La sorpresa de la semana viene de mano de Parálisis Permanente, 34 años después de la muerte de Eduardo Benavente. El que fuera el único disco de estudio de su grupo con Ana Curra no logró llegar a las listas españolas en su año de edición, si bien es cierto que en 1982 se vendían más discos y el top era un top 30 y no un top 100. Pero el caso es que ahora que se reedita en vinilo rojo el álbum que tanto ha sido reivindicado y celebrado sobre todo en el mundo siniestro, llega al farolillo rojo.