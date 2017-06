‘Somebody Else’ de The 1975 es una canción de CHVRCHES reproducida el doble de rápido

Todo el mundo sabe que una canción de Kylie Minogue ralentizada es básicamente una canción de George Michael y la misma regla pero a la inversa puede aplicarse a The 1975, el grupo de Manchester que en 2016 publicaba uno de los discos más comentados de la temporada. A The 1975 y a otra banda de Reino Unido tan popular en estos momentos como CHVRCHES.

El locutor de la BBC Radio Steve Holden ha reproducido un vinilo de ‘Somebody Else’ el doble de rápido desde una habitación de su casa y el resultado curiosamente es una canción como sacada del repertorio de los de Lauren Mayberry. Después alguien ha hecho este mismo experimento al revés -ralentizar una canción de CHVRCHES- y el resultado es esencialmente una canción de The 1975.

Este intercambio de tuits acumula ya varios miles de “likes” y retuits, pero es que la curiosidad de que una canción acelerada o ralentizada suene a otro artista o incluso mejor que la versión original une a muchísima gente: el año pasado una versión ralentizada de ‘Jolene’ de Dolly Parton, que parece de esta manera interpretada por un hombre -algunos dicen que por Jack White- se hacía viral en la red.

Accidentally playing Somebody Else by The 1975 at double speed makes it a @CHVRCHES-esque banger. pic.twitter.com/vag1603n0V

— Steve Holden (@SteveH1982) June 5, 2017