The Chainsmokers se arrepienten de echar pestes sobre ‘Perfect Illusion’

En octubre de 2016, The Chainsmokers concedieron una entrevista a Rolling Stone en la que hablaron sin tapujos sobre el entonces nuevo single de Lady Gaga, ‘Perfect Illusion’. El dúo de DJs americano opinaba mal sobre la canción, diciendo que “apesta” a pesar de la “cantidad de gente con talento” que ha trabajado en ella (refiriéndose a Mark Ronson, Kevin Parker de Tame Impala y la misma Gaga). Gaga se enteraba de esto y aprovechaba el lanzamiento de otro single, ‘A-YO’, para dirigirse a The Chainsmokers en Twitter, escribiendo “a lo mejor esta os gusta más”.

Por supuesto los Little Monsters atacaron sin piedad a The Chainsmokers por estas palabras en las redes sociales y es ahora cuando el grupo asegura que su actitud no fue correcta. Así lo ha comunicado uno de sus integrantes, Alex Pall, en una entrevista en la radio británica: “tras lo que pasó hablamos con ella y nos explicamos, porque realmente las palabras se sacaron de contexto. Hablábamos sobre lo mucho que la respetamos como artista pero que simplemente no nos gustaba la nueva canción. Por supuesto se entendió mucho peor. Me sentí mal. No creo que mole juzgar así de todas maneras”.

Mientras Gaga termina de rodar ‘Ha nacido una estrella’, The Chainsmokers siguen de gira por Estados Unidos presentando su debut, ‘Memories… Do Not Open’. Os dejamos, en cualquier caso, con ‘Perfect Illusion’, cuyos autores -menos Gaga- han vuelto a colaborar.