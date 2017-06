Ready for the Weekend: Katy Perry vs Taylor Swift, Lorde, Dorian, MNDR ft Scissor Sisters, David Guetta ft Justin Bieber…

Se va a habé un follón… Pues ¿no va Taylor Swift y vuelve a Spotify precisamente el día en que su no-amigui Katy Perry lanza su nuevo disco, ‘Witness’? La batalla de streaming entre ambas se aventura cruenta. Pero hay bastantes más novedades hoy en plataformas de streaming y tiendas. Otros álbumes importantes lanzados hoy, junto al de la Perry, son los de Phoenix, el disco póstumo de Chuck Berry, el dúo formado por los Fleetwood Mac Lindsey Buckingham y Christine McVie, London Grammar, SZA, London Grammar o el supergrupo formado por Sufjan Stevens, Nico Muhly, Bryce Dessner y James McAlister, con su singular ‘Planetarium’.

También hoy publican disco el marciano (en realidad es australiano) Kirin J. Callinan, los interesantísimos chilenos Playa Gótica (produce Milton, de Dënver), los punkrockers Rancid (pronto en Mad Cool), Allie X (aquella a la que un día alabó precisamente Katy Perry por su ‘Bitch’), el trío británico All We Are, los brasileños Boogarins, y la revelación neo-shoegaze Cigarettes After Sex. En cuanto a nuestro país, los más fans del universo Alaska estarán felices de poder disfrutar los nuevos lanzamientos de Nancys Rubias y Camela.

Además, hoy tenemos entre manos algunos singles sorprendentes, como el que supone el regreso de MNDR y que cuenta con nada menos que Scissor Sisters como colaboradores, o el inesperado ‘Te quiero igual’ de Novedades Carminha, un tema no incluido en su celebrado disco del pasado año, ‘Campeones del mundo’, junto a la actriz, modelo e instagrammer Alba Galocha. Death From Above 1979, Pharrell Williams (con un nuevo tema para la BSO de ‘Gru 3’ –¿lo petará como ‘Happy’?–), Dorian, Tricky, Rels B, Bonobo, Ray BLK, Jorja Smith (reciente colaboradora de Drake), Ella Eyre (cantando un tema tropical-house para el productor Sigala), RHODES (el chaval, no James ni Lou), Manu Chao, Molina Molina (ft. Iván Ferreiro) o Benjamin Biolay (con una canción no incluida en el disco que sacó la pasada semana, para un disco homenaje a Alain Souchon) son otros de los artistas que hoy presentan nuevas canciones.

Tenemos, por supuesto, todos las novedades presentadas a lo largo de la semana por PJ Harvey, Alvvays, Torres, Zola Jesus, Iron & Wine, David Guetta (ft. Justin Bieber), Susanne Sundfør, DJ Khaled (ft. Drake), Axolotes Mexicanos, Sia, Beak>, Azealia Banks. Y, junto a estas, nuevos avances de otras obras que verán la luz en las próximas semanas o meses: Lorde, Ride, Miley Cyrus, Fleet Foxes, Vince Staples, Waxahatchee, Oh Wonder, Ibeyi, Royal Blood, Kevin Morby, Ice Cube o liv (proyecto paralelo de Lykke Li).

Por último, como es habitual, algunas curiosidades: para empezar, la versión de Ed Sheeran para Spotify de ‘…Baby One More Time’ de Britney Spears, además de la emotiva versión de ‘Somewhere Over The Rainbow’ que Ariana Grande ha convertido en himno del homenaje a las víctimas del atentado de Manchester de hace unas semanas, o ‘The Pure and The Damned’, una de las canciones –la que canta Iggy Pop– con las que Oneohtrix Point Never ha ganado el premio a la mejor BSO de Cannes 2017.