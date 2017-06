Toro y Moi supera una crisis de identidad y vuelve al funk retro de sus inicios en ‘Girl Like You’

Toro y Moi ha anunciado nuevo disco, ‘Boo Boo’. Sale 7 de julio y se adelanta con un single de R&B y funk retro que no tiene nada que ver con el rock garajero de su anterior disco, ‘What For?’. De hecho todavía no habíamos terminado de asimilar este cambio de registro cuando ha salido esta sensual canción que nos devuelve al Toro y Moi de ‘New Beat’ o ‘So Many Details’.

En ‘Boo Boo’, Chaz Bundick tenía claro que quería hacer un disco pop… pero con un enfoque especial el espacio “o en la carencia del mismo”. Dice que le han inspirado Kashif, Frank Ocean y Oneohtrix Point Never y que el resultado es un disco que le ha servido de terapia para superar una crisis de identidad derivada de su posición como persona famosa en la industria de la música.

“Un bucle de pensamientos terroríficos me dejó confundido”, ha dicho Bundick en la nota de prensa. “Me sentí como si ya no supiera quién era o lo que quería realmente en la vida, y a veces incluso incapaz de discernir qué era real”, ha dicho. “Durante este periodo turbulento en mi vida, empecé a escribir música a modo de terapia y me ayudó a hacer frente al dolor que estaba sintiendo”.

‘Boo Boo’:

01 Mirage

02 No Show

03 Mona Lisa

04 Pavement

05 Don’t Try

06 Windows

07 Embarcadero

08 Girl Like You

09 You and I

10 Labyrinth

11 Inside My Head

12 W.I.W.W.T.W.