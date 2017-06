Hoy, retransmitimos en directo ‘Demon Dayz’, el festival de Gorillaz

Hoy 10 de junio se celebra el Demon Dayz en el parque de atracciones británico Dreamland. Se trata de un pequeño festival organizado y protagonizado por Gorillaz en el que presentarán su último disco, llamado precisamente así, ‘Humanz‘. JENESAISPOP retransmitirá el evento (bajo estas líneas) a partir de las 19.00 en colaboración con Red Bull TV y, una vez terminado, podrá seguir viéndose en bucle durante 24 horas. Toda una oportunidad de comprobar en qué consiste el espectáculo, pues la gira anunciada de Gorillaz no pasará por España.

Dreamland es, como decíamos, un parque de atracciones recientemente restaurado con atracciones de 1920 e instalaciones de arte interactivo, ubicado en el balneario británico de Margate, Reino Unido. El evento contará con tres escenarios y un ecléctico line up, y se podrá ver a través de 2 canales. El line up, curado por Albarn y Hewlet, incluye un invitado sorpresa aún por anunciar, Vince Staples, De La Soul y Fufanu -todos en el escenario principal- mientras que el Hall By The Sea presentado por Red Bull alojará a Danny Brown, Little Simz, Kali Uchis, Popcaan y Kilo Kish. El tercer escenario lo comisionará Gorillaz Sound System y “diversos Djs de primer nivel”. Foto: Mark Allan.

Aparte de haber publicado ‘Humanz’ hace escasas semanas, el proyecto de Damon Albarn ha estrenado canción nueva no incluida en el disco y de destino desconocido, ‘Sleeping Powder‘.