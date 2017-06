Luis Fonsi les sigue el juego a los italianos The Jackal en su nueva parodia de ‘Despacito’

Recordaréis perfectamente, porque se hizo viral, aquel vídeo del grupo cómico italiano The Jackal que demostraba por qué no merece la pena luchar contra ‘Despacito’, el que calificaban como “el tema más horrible de la historia de la música”. Opinión que muchos comparten aunque El Veredicto de nuestra redacción, por ejemplo, era bastante favorable a la canción, aunque más sin Justin Bieber.

Bien, pues aquella parodia imperdible logró el beneplácito del propio Luis Fonsi, compositor e intérprete de la canción, que subió el vídeo a su perfil de Instagram. Ahora The Jackal presentan una segunda parte de aquel vídeo con sorpresa no-tan-sorpresa final. El trío de youtubers charla en el coche y, de nuevo, vuelve a sonar ‘Despacito’ en la radio. “Para mí nos metimos en un gran apuro con aquel vídeo, porque ahora escucho mucho más la canción, ¿entiendes?”, dice uno de ellos, y empiezan a discutir de nuevo la insoportabilidad del hit. “¿Sabes lo que me pone nervioso? El hecho de que ahora me paran por la calle y me piden que cante ‘Despacito’”. Finalmente, deciden apagar la radio, pero extrañamente la canción sigue sonando… Imprescindible verlo hasta el mismo final.

‘Despacito’ sigue instalada en el número 1 de los charts de Reino Unido (donde los ha habido peores) y Estados Unidos (donde solo ‘I’m The One’ de Dj Khaled y amigos logró arrebatarle el puesto durante una semana). Por supuesto, también sigue copando la lista de singles española, inamovible.