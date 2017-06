El español Pedro Martín-Calero dirige a The Weeknd en ‘Secrets’

The Weeknd sigue alargando la vida de ‘Starboy’, el notable disco que publicó a finales de 2016, por medio de videoclips de factura espectacular. Tras haber mostrado clips para ‘Party Monster’ y ‘Reminder’, ahora escoge como protagonista ‘Secrets’, el tema que empleaba un sample de ‘Pale Shelter’, fantástico tema de los británicos Tears for Fears y que no está entre los favoritos del público del último disco del canadiense en Spotify, aunque con más de 66 millones de streaming tampoco es de los menos escuchados.

El vídeo de ‘Secrets’, además, está dirigido por un realizador español. Se trata de Pedro Martín-Calero, representado en España por Canada y en Reino Unido por Colonel Blimp, que es la productora de esta pieza. En ella reconocemos el singular uso de la arquitectura que suele caracterizar a Martín-Calero, y que recordamos de los fantásticos clips realizados para Hinds, tanto ‘Warts’ como ‘Garden’. En este caso, juega con las reflexiones en espejos y la solidez mastodóntica del hormigón. También son reconocibles el uso de los colores en bloque y el juego con el movimiento de los tejidos, que a veces casi lo hacen parecer un anuncio de moda.

2017 no solo es un año particularmente feliz en lo personal para Abel Tesfaye (recordemos que ha iniciado una relación con la cantante Selena Gomez), sin también muy activo en lo profesional: recientemente le hemos visto en el nuevo vídeo de Lana del Rey, ‘Lust for Life’, cuya autoría comparte; y el próximo mes de julio, además, será uno de los cabezas de cartel del Festival Internacional de Benicàssim 2017.