“Diddy” deja a Beyoncé sin número 1 en la lista de celebridades que más ganaron el año pasado

Forbes publica su tradicional lista con las celebridades dedicadas al mundo del entretenimiento (músicos, modelos, deportistas, actores, presentadores) que más dinero han ingresado durante el año pasado. Como siempre la lista va de junio a junio y está bien cargada de estrellas del pop y el rock, recordando que este negocio sigue siendo de lo más lucrativo -cuando lo es, lo es a lo grande- pese a que ya no se vendan discos.

De hecho, la venta de discos, o ahora, la reproducción de streamings, es casi lo de menos y la mayoría de los músicos que aparecen en la lista lo hacen por haber contado con una gira millonaria de éxito, haberse embarcado en algún proyecto empresarial, haber llegado a algún tipo de acuerdo con alguna marca, o todo al mismo tiempo. Es el caso de Drake, que si aparece en el puesto 4 no es desde luego solo por sus millonarios streamings, sino por su gira y sus acuerdos con Apple, Sprite y Nike.

Aunque lo más llamativo es cómo Sean “Diddy” Combs, otrora conocido como Puff Daddy, se ha hecho con el número 1 de las estrellas con más dinero del año por su tour, un acuerdo con una marca de vodka y la venta de un tercio de su línea de ropa Sean John por 70 millones de dólares. Así logra sumar 130 millones de dólares en los últimos 12 meses, quedando por encima de la mismísima Beyoncé, que parecía la reina del espectáculo en 2016 gracias a aquel Formation World Tour que llenaba recintos de 50.000 espectadores.

Otros artistas en el top 10 son The Weeknd y Coldplay. A las puertas del mismo, Guns N Roses (11), quienes curiosamente aparecen por encima de Justin Bieber (13). También en el top 20, Bruce Springsteen (17), Adele (18, el año pasado ya apareció en el top 5) y casi Metallica (21). Elton John aparece en el 26, empatado con Garth Brooks (uno de los muchos artistas country que llegan al top 100), mientras Red Hot Chili Peppers quedan en el puesto 32, empatados con Paul McCartney.

Calvin Harris cierra el 40, un poco por encima de su ex, Taylor Swift, que no giró el año pasado y aun así aparece en el puesto 49. Más empates son los de Jay Z y Céline Dion en el 55, Tiësto y Bruno Mars en el 60 (este último no ha terminado su gira), Jennifer Lopez y The Chainsmokers en el 65, Ed Sheeran y Dolly Parton en el 71 (Sheeran aparecerá mucho más alto en la lista del año que viene) o Rihanna y Fernando Alonso en el 77. Bon Jovi (80), Billy Joel (82), Dr Dre (83), Britney Spears (89) son otros de los artistas que encontramos en el top 100. Finalmente, Katy Perry aparece en la lista en el puesto 95 por sus acuerdos con H&M. Forbes cree que con su nuevo disco, gira y acuerdo con American Idol, el año que viene aparecerá mucho más alto. Empatado con ella por encima de los 30 millones de dólares en ingresos, encontramos a Chance the Rapper, que hace poco triunfaba en los Premios Grammy. Así queda el top 10:

1. Sean ‘Diddy’ Combs – $130m

2. Beyonce – $105m

3. JK Rowling – $95m

4. Drake – $94m

5. Cristiano Ronaldo – $93m

6. The Weeknd – $92m

7. Howard Stern – $90m

8. Coldplay – $88m

9. James Patterson – $87m

10. LeBron James – $86m