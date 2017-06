Por qué Donald Trump ha bloqueado a Stephen King en Twitter

La cuenta de Twitter de Donald Trump continúa dando que hablar. La última idea del presidente de Estados Unidos ha sido bloquear a Stephen King por alguna razón no clarificada, aunque quizá tengan algo que ver sus controvertidas opiniones sobre el presidente. En los pasados meses ha escrito cosas como esta en Twitter: “Mi historia de terror más reciente: érase una vez un hombre llamado Donald Trump, que se postulaba para presidente. Algunas personas querían que ganara”. Este tuit correspondía al mes de octubre, unos días antes de las elecciones.

Y ayer mismo King escribía que “el gabinete de Trump ofrece un cursillo nivel post-graduado en cómo besar el culo”. Poco después añadía en su cuenta, de manera jocosa: “Trump me ha bloqueado y no puedo leer sus tuits. Podría suicidarme”. Su publicación provocaba el cachondeo público a través de memes y mensajes contra Trump, el apoyo de otras personas que han sido bloqueadas por este y también alguna de las que no, como J.K. Rowling, que se ha ofrecido a realizar labores de interlocutora. En un nuevo tuit King planteaba si la lista de bloqueados era una broma, pero finalmente confirmaba que sí había sido bloqueado por Trump.

Como informa El Periódico, pese a que hay quien opina que Trump puede hacer con su cuenta privada de Twitter lo que quiera, un tribunal ha establecido que, mientras esté en el cargo de presidente, su cuenta es oficial. Por lo tanto, no debería prohibir el acceso a ningún ciudadano de Estados Unidos, pues es una vía de comunicación entre él y los ciudadanos, tanto con los que le han votado como los que no.

No obstante, a nadie le sorprende esta reacción, ya existía una lista previa de bloqueados por Donald Trump y la lista de aquellos a los que ha atacado en Twitter el presidente incluye, por ejemplo a Arnold Schwarzenegger y a Meryl Streep.

My newest horror story: Once upon a time there was a man named Donald Trump, and he ran for president. Some people wanted him to win. — Stephen King (@StephenKing) October 21, 2016

Trump's cabinet offers a postgraduate-level course in ass-kissing. — Stephen King (@StephenKing) June 13, 2017

Trump has blocked me from reading his tweets. I may have to kill myself. — Stephen King (@StephenKing) June 13, 2017

Blocked! Condemned to an existential wasteland of Trumplessness! — Stephen King (@StephenKing) June 14, 2017