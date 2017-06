Sufjan Stevens se ríe de las letras de Katy Perry (y también de sí mismo)

‘Witness’ de Katy Perry no está siendo precisamente un éxito en las plataformas de streaming: es todo un fracaso para la artista que en la semana de salida de su disco, en su top 10 particular de Spotify no encontremos más que los singles del mismo. Nada que ver con el escenario que hemos visto en otros artistas como The Weeknd, Drake o Ed Sheeran.

Sin embargo, entre quienes sí se han molestado en escuchar el disco encontramos a Sufjan Stevens, que ha acudido a Tumblr para comentar una de las letras que más le han llamado la atención. Se trata de la de ‘Déjà vu’, uno de los posibles futuros singles.

La frase que le ha llamado la atención es “tus palabras son como una tortura de agua china” y a continuación el cantante ha escrito:

palabras

literales

del

nuevo

disco

de

Katy

Perry

Después ha añadido: “QUE CRISTO TENGA PIEDAD. Y todos vosotros pensasteis que era raro que yo escribiera “martes por la noche en el estudio de la Biblia” (NdE: se refiere a su canción ‘Casimir Pulaski Day’ de ‘Illinois’). Jesús… Katy Perry probablemente estuvo en el mismo estudio sobre la Biblia. Quizá rezamos la misma oración de palomitas juntos. Me encanta este mundo”.

Las letras del nuevo disco de Katy Perry muestran más que nunca sus debilidades y contradicciones, si bien es cierto que a menudo usan referencias de lo más kitsch por el camino, como sucedía en ‘Bon Appétit’. Como apuntaba cucu en nuestros foros, ¿qué hay de ese huevo Fabergé de ‘Hey Hey Hey’? Estamos deseando que Sufjan llegue a él.