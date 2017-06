Surfin Bichos, U2, Halsey, Dua Lipa, alt-J y Saint Etienne, en la lista de ventas española

Camela son el nuevo número 1 del país, algo que han logrado en numerosas ocasiones a lo largo de su carrera, como podéis comprobar en Wikipedia. No obstante, hay que recordar lo genuino de su fenómeno. Su debut ‘Lágrimas de amor’ lograba el disco de oro sin siquiera entrar en lista y ‘Sueños inalcanzables’ de 1995, el triple platino sin pasar jamás del puesto 16. Este álbum pasó un año entero en la lista de ventas, siendo uno de los grandes sleepers de la historia del país. Repasamos esta y otras novedades en Promusicae.

1(E) Camela / Me metí en tu corazón

2(2) Shakira / El Dorado

Camela son el nuevo número 1 con su nuevo disco, que acabamos de reseñar, ‘Me metí en tu corazón’. El ahora dúo ya había sido número 1 en el país con varios de sus discos, siendo la última ocasión ‘Más de lo que piensas’ en 2014. Por cierto, ‘El Dorado’ de Shakira pasa su segunda semana en el puesto 2, mientras Andrés Suárez, número 1 de la semana pasada, baja al 6.



5(E) Roger Waters / Is This The Life We Really Want?

52(VE) David Gilmour / Rattle That Lock

El primer disco de estudio en 25 años de Roger Waters llega al puesto 5 en España al tiempo que es puesto 3 en Reino Unido y puesto 11 en Estados Unidos. Donde sí es número 1 es en Bélgica (parte francesa), en Noruega, Escocia y Suecia.

Como curiosidad, vuelve a la lista el último álbum de su ex compañero en Pink Floyd David Gilmour: alguien ha debido de ponerlo al lado en la estantería adecuada. ‘Rattle that Lock’ fue en 2015 número 6 en España.



7(E) U2 / The Joshua Tree 30 Anniversary

La reedición del clásico álbum de U2 con motivo de su 30º aniversario llega al puesto 7. Por supuesto, el disco fue un exitazo en 1987 en nuestro país, siendo número 1 en ventas durante 7 semanas y colocándose como el 2º álbum más vendido de España de todo 1987, solo por detrás de ‘The Final Countdown’ de Europe.

Esta reedición es número 10 en Reino Unido y número 16 en Estados Unidos.

11(13) David Bisbal / Hijos del mar

La subida más fuerte en número de copias es la de lo último de David Bisbal, quien sigue en la lista de singles también, en concreto en el 81 con ‘Fiebre’. El álbum es platino.



13(E) Halsey / Hopeless Fountain Kingdom

La comunidad de fieles de Halsey se ha movilizado para darle su primer número 1 en Estados Unidos y así ha sido. ‘Hopeless Fountain Kingdom‘ encabeza el Billboard 200 de la semana, aunque en Reino Unido y a diferencia de su debut, queda fuera del top 10 (puesto 12).

‘Badlands’ fue número 48 en España, por lo que aquí sí se mejora su resultado.

20(E) Dua Lipa / Dua Lipa

Buen estreno de Dua Lipa en España, sobre todo si recordamos que la cantante no tiene ningún single en el top 100 oficial de singles. El álbum homónimo ha sido número 5 en Reino Unido, número 11 en Holanda y número 16 en Australia, pero España es uno de los mercados en que mejor le ha ido. El disco ha quedado en el puesto 22 en Alemania, en el 32 en Italia y en el número 86 en Estados Unidos. Este es el vídeo de la espléndida colaboración con Miguel.



29(E) Surfin’ Bichos / El mundo por los pies: Surfin Bichos 1988-1994

64(E) Surfin’ Bichos / Hermanos carnales

Con motivo de los 25 años de ‘Hermanos carnales’, Sony publica una caja de 6 CD’s, DVD y libro con todo lo publicado por el grupo. Aunque Surfin’ Bichos jamás fueron grandes vendedores de discos y se fueron popularizando en modo sleeper, el tiempo les ha hecho justicia y la caja llega al puesto 29 y la reedición de ‘Hermanos carnales’ al puesto 64. Os recomendamos leer la entrevista con Fernando Alfaro al respecto aquí.



30(E) Los del Río / Los del Río tropical

Los del Río venden menos que Surfin Bichos. El invento de disco que contiene la ya conocida versión de ‘Macarena’ con Gente de Zona aparece en el puesto 30. Contiene las voces de Julio Iglesias y Celia Cruz (en otras pistas).



43(E) alt-J / Relaxer

El nuevo disco de alt-J, ‘Relaxer’, no repite el número 1 en Reino Unido del anterior (es top 6) ni tampoco el top 10 en Estados Unidos que lograron con aquel ‘This Is All Yours’ (ha quedado en el puesto 14).

En España el anterior fue número 36, por lo que alt-J parecen claramente a la baja con el “difícil tercer disco”.

57(E) Dan Auerback / Waiting on a Song

El miembro de Black Keys no logra igualar los resultados de la banda, más que acostumbrada ya a los tops 10 en álbumes, aunque seguro que no era el objetivo. El segundo disco solo de Dan Auerback (el anterior data de 2009) ha despertado lo suficiente la curiosidad de sus fans como para llevarle al puesto 41 en Estados Unidos y al puesto 49 en Reino Unido.



77(E) All Time Low / Last Young Renegade

El grupo de emo pop All Time Low logra una tímida entrada al 77 en España. Este disco ha sido número 9 en Estados Unidos y número 7 en Reino Unido, en ambos casos empeorando el dato del anterior ‘Future Hearts’ de 2015, que llegó al puesto 54 en España.



81(E) Enzo Alban, J Moy / LCDA Electro Pop

Entrada al puesto 81 del EP de este misterioso proyecto, cuyas canciones a duras penas suman 1000 streamings en Spotify, y que alternan el ukelele con el dance más machacón, sonando todo un tanto troll. Edita el sello “Juan Benito” (??).



86(E) Saint Etienne / Home Counties

El último disco de Saint Etienne, el notable -como siempre- ‘Home Counties’ se ha situado en el puesto 31 de la lista británica, algo por debajo del número 26 que conseguía hace cinco años ‘Words and Music by Saint Etienne’. En España ‘Home Counties‘ entra un puesto por encima de lo que conseguía el anterior. Permanece el interés por el grupo pese a que este proyecto es menos comercial.