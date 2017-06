Las mejores canciones del momento: junio 2017

Como cada mes, renovamos nuestra playlist con las mejores canciones del momento. Estas son las nuevas 30 seleccionadas por la redacción:

Arcade Fire / Everything Now: Abre la playlist el que tiene pinta de ser el top 1 de nuestra próxima lista semanal votado por el público, el primer adelanto de lo nuevo de Arcade Fire, que estrenaban el pasado Primavera Sound.

Amateur / El Golpe: Primer adelanto del nuevo disco de Amateur, con tres miembros de La Buena Vida. JENESAISPOP ha estrenado su vídeo en exclusiva.

C. Tangana / Mala Mujer: La gran sorpresa de la lista oficial de singles española es el modo en que C. Tangana se ha colado de mano de Sony con esta canción que aúna reggaetón con salsa, bolero y hasta una pizquita de acid.

Kali Uchis, Jorja Smith / Tyrant: Tras su celebrada mixtape, Kali Uchis se saca de la manga este hit de dancehall que anticipa el que ha de ser su primer disco oficial.

Carly Rae Jepsen / Cut to the Feeling: La responsable de ‘Call Me Maybe’ pero también ‘EMOTION’ vuelve con una canción que vuelve a ser puro “early Madonna“, en concreto en ese inicio tan ‘Lucky Star’.

Danny L Harle / Happy All the Time: Nuevo himno de la factoría PC Music, en este caso de mano de Danny L Harle, y con un puntito en la producción al mítico ‘You’re Not Alone’ de Olive.

Miley Cyrus / Malibu: Hermoso single de presentación del próximo disco de Miley Cyrus, entre el folk y el dance de los últimos Coldplay.

OMD / Isotype: OMD demuestran que se mantienen en forma en el primer sencillo de su nuevo álbum, que sucede al notable ‘English Electric‘.

Rae Morris / Reborn: El tema de la cantante Rae Morris que tanto comparábamos con la Björk de ‘Homogenic’ tiene un punto kraftwerkiano también (como el anterior tema de OMD) y otro de la mejor Laura Mvula.

Alvvays / In Undertow: Los encantadores Alvvays, que publicaban un notable debut hace tres años, vuelven con un acertado nuevo single que adelanta su próximo disco, que sale en septiembre.

Halsey, Lauren Jauregui / Strangers: Mejor que el primer single -demasiado Rihanna- de ‘hopeless fountain kingdom‘ es este tema abiertamente rollo bollo que Halsey no quiso interpretar con Katy Perry, sino con alguien que fuera bisexual de verdad, Lauren de Fifth Harmony.

alt-J / In Cold Blood: El sugerente pop sofisticado “love it” or “hate it” nos ha dejado esta gran joya incluida en ‘Relaxer‘ y a la postre su single más claro.

Selena Gomez / Bad Liar: Curiosa incursión en el sonido Fiona Apple de Selena Gomez, que prepara nuevo álbum tras haber triunfado con ‘It Ain’t Me’.

London Grammar / Oh Woman Oh Man: Sin duda uno de los grupos favoritos de nuestros lectores en los últimos tiempos son London Grammar, que acaban de editar su segundo disco y serán mañana número 1 en Reino Unido. ‘Oh Woman Oh Man’ es solo uno de sus muchos singles interesantes.

Zola Jesus / Exhumed: Flamente regreso de Zola Jesus que va a gustar tanto a los fans de ‘Taiga‘ como de Woodkid y Björk. Su disco se espera para el 8 de septiembre.

Aldous Harding / Imagining My Man: Una de las representantes en esta playlist de nuestros últimos Discos Recomendados es Aldous Harding, con quien además teníamos la suerte de charlar hace poco. Estupenda esta ‘Imagining My Man’, en la que brilla la fragilidad de su voz.

Gepe / Hablar de ti: Ya es verano en uno de los temas del nuevo disco del chileno Gepe, ‘Ciencia exacta‘, que estos días promociona en nuestro país. ‘Hablar de ti’ empieza a un ukelele pegado pero tiene un precioso desarrollo orquestado y jazzie.

Saint Etienne / Dive: Entre las canciones del nuevo disco conceptual de Saint Etienne, ‘Home Counties‘, encontramos esta ‘Dive’ de sonido ‘Vacaciones en el mar’ que perfectamente podría haber aparecido en su selección “Songs for Mario’s Cafe”.

Cigarettes After Sex: También entre nuestros Discos Recomendados, el debut largo de Cigarettes After Sex, perfecto para seguidores de Mazzy Star y Beach House. Reseña, aquí.

Dagny / Wearing Nothing: Nuevo pelotazo electro pop de la noruega Dagny, a la que recientemente vimos actuar en Madrid.

Novedades Carminha / Te quiero igual: Tras consolidarse con su último disco, ‘Campeones del mundo‘, Novedades Carminha han sorprendido con un nuevo sencillo con divertida cita a Los Planetas y más divertidos todavía coros en falsete.

Mura Masa, Desiigner / All Around the World: Desiigner acompaña a Mura Masa en este nuevo hit para el debut oficial de este, que presentará el próximo mes en el FIB.

Bad Gyal / Jacaranda: Mientras sus detractores siguen insultándola sin ningún tipo de rubor en la red, la trapera barcelonesa Bad Gyal ha conseguido ser reseñada por Pitchfork con este tema que ya habíamos advertido que le podía abrir puertas gracias a su ritmo dancehall.

Iggy Azalea, Anitta / Switch: Hablando de “culos pa rebotar”, el nuevo single de Iggy Azalea no está nada mal, pese al nuevo flop. La brasileña Anitta acompaña en este sutil y suave single que se llama casi como lo último de Katy Perry.

Alien Tango / Sexy Time: Ecos claros de MGMT y of Montreal pero sobre todo muchas ganas de fiesta en la que para muchos será una de las canciones alternativas del verano, aunque solo sea por título y portada. La revelación Alien Tango habla de sus ganas de “tener sexo” en un divertido vídeo que también tuvimos el placer de estrenar.

Blondie / Long Time: Nos dedicamos no solo a los nuevos talentos sino también a las viejas glorias que se mantienen, y en este último caso hay que hablar de Blondie, pues al margen del guiño a ‘Heart of Glass’ que han metido en este ‘Long Time’, las canciones notables que han incluido en el nuevo ‘Pollinator’ son numerosas.

Paramore / Hard Times: Aunque el giro popi del último disco de Paramore ‘After Laughter‘ está valiendo que se la peguen en las listas, han conquistado a nuestro público como nunca con este estupendo ‘Hard Times’.

Papa Topo ft Zaida Carmona / La llamada: Aparte de un vídeo para ‘Enero’, Papa Topo han estrenado una canción en compañía de Zaida Carmona para la película de Marc Ferrer, de nuevo inspirada en los años 60.

Chromatics / Blue Moon: El mes ha estado marcado por el regreso de ‘Twin Peaks’. El listado de bandas actuando hacia el final de cada episodio es de órdago y la nueva banda sonora, aparte de de Angelo Badalamenti es de Johnny Jewel, que ha hecho una nueva versión de este ‘Blue Moon’ que ya grabaran en 2012, y que parece inspirado por el clásico de Righteous Brothers producido por Phil Spector.

Radiohead / I Promise: Cerramos con esta canción perdida de Radiohead, que alguna vez habían tocado en vivo desde su gestación a mediados de los 90, pero que no se había publicado oficialmente hasta la reedición de 20º aniversario de ‘OK Computer’.