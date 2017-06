Grammy enmienda su sistema de votaciones, que ahora se harán a través de internet

Este año, los premios Grammy llegarán renovados a su sexagésima edición, pues el comité de la Academia ha anunciado hoy varios cambios en su sistema de votaciones de cara a la próxima gala de los premios, que se celebra el 28 de enero de 2018. La más importante es que las votaciones se harán ahora a través de internet. Los miembros de la Academia entregarán sus apuestas a partir de ahora online en lugar de por papeleta para evitar fraudes, votos inválidos y para dar flexibilidad a los artistas que estén de gira (parte de la afiliación de la Academia se compone de artistas).

Otro cambio importante corresponde a la categoría de Disco del año: ahora compositores, no solo intérpretes, productores o ingenieros a los que corresponda un 33% o más del trabajo de un disco podrán recoger el premio. “Previamente a estos cambios los compositores no podían aspirar a esta categoría”.

También se ha establecido un comité de revisión para las categorías de rap, instrumental contemporáneo y “new age” con la intención de asegurar mayor transversalidad de cara a las nominaciones y “eliminar votaciones inclinadas a lo más popular que pongan en situación de desventaja a artistas emergentes, a la música independiente y a los discos que salen a final de año”. Este cambio parece motivado por la victoria de Chance the Rapper en la categoría de Mejor disco de rap en la pasada edición de los Grammy. El disco ganador, ‘Coloring Book’, es una mixtape gratuita que no ha salido en formato físico, nunca se ha puesto a la venta y no pertenece a ninguna discográfica.

Se ha enmendado también la “definición de álbum” de los Grammy, que aceptará ahora discos con pistas individuales de más de treinta minutos de duración para no discriminar obras que contengan pistas más largas, concretamente en los campos de la música clásica, el dance y el jazz. Y por último, en la categoría de Mejor canción escrita para una banda sonora se aceptarán la versión de una canción compuesta para el medio aunque esa misma canción aparezca en otra versión en una categoría distinta. Antes, solo una única versión de una canción podía aspirar a un Grammy.