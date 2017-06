Shania Twain es la misma de siempre en su nuevo single, ‘Life is About to Get Good’

Tras 15 años más o menos retirada de la vida pública, la cantante de country que más discos ha vendido de la historia, Shania Twain, que acapara tres discos de diamante y 20 discos de platino, estos últimos por su tercer álbum, ‘Come on Over’, regresa este año con su primer álbum en 15 años, un ‘Shania NOW’ que no, pese a su título no es un recopilatorio sino un nuevo trabajo de material inédito.

‘Shania NOW’ sale el 22 de septiembre y se presenta con un single country-pop totalmente en la onda de ‘I’m Gonna Getcha Good!’ y ‘Man I Feel Like a Woman!’ que se titula ‘Life is About to Get Good’. Esta vez sin exclamación . El tema tiene gancho, aunque no está claro que pueda competir con las Adeles y las Taylor Swifts de hoy en día en una radio alérgica a los artistas veteranos.

Efectivamente, 15 son los años que Twain lleva más o menos retirada de los escenarios: por supuesto, durante este tiempo ha actuado en su propia residencia en Las Vegas, pero la cantante no ha hecho giras ni ha sacado disco desde 2002, cuando salió el exitoso ‘UP!’. En todo este tiempo, Twain ha estado, por ejemplo, combatiendo la enfermedad que padece, Lyme, aunque sobre todo ha sido su divorcio de su marido, con quien llevaba precisamente 15 años cada, el que ha inspirado este nuevo disco.