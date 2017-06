Queens of the Stone Age se mantienen en plena forma en la vibrante ‘The Way You Used to Do’

Foo Fighters no son los únicos rockeros con pedigrí que vuelven este año y además con un buen single. También Queens of the Stone Age publican disco en 2017, un ‘Villains’ que sale el 25 de agosto a través de Matador y que se adelanta con la vibrante ‘The Way You Used to Do’, un single potente basado sobre todo en un gancho de guitarra eléctrica seca, escurrida y que da calambre. No desentona en principio entre hitazos tipo ‘No One Knows’ y ‘Sat By the Ocean’.

El grupo ha querido aclarar que el título de ‘Villains’ no es una “declaración política”. “No tiene nada que ver con Trump o con esa mierda”, ha apuntado. “Es simplemente una palabra fantástica y un comentario sobre las tres versiones de cada escenario: el tuyo, el mío y lo que ha pasado en realidad… Todo el mundo necesita algo a lo que enfrentarse, su yo malvado. Es algo que no puedes controlar. Lo único que puedes controlar es cuando te dejas llevar”.

Esta semana, el grupo liderado por Josh Homme ha confirmado su regreso a través de un curioso teaser en el que el grupo aparece sometiéndose a un polígrafo sobre su nuevo disco, donde contesta preguntas relacionadas con los detalles del mismo que el grupo niega. En el teaser hace un cameo el productor del disco Mark Ronson, y suena un trozo de una canción nueva, ‘Feet Don’t Fail Me’.