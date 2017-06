Ready for the Weekend: escucha lo nuevo de Lorde, Icona Pop, Monarchy, Coldplay, Calvin Harris…

Compartimos ya nuestra nueva playlist semanal de novedades, en la que encontramos los primeros avances de los nuevos discos de artistas tan populares como The Killers, Wolf Alice, Queens of the Stone Age, Monarchy o Shania Twain. También vuelve Macklemore y Coldplay comparten el tema ‘All I Can Think About Is You’ de su próximo EP ‘Kaleidoscope’.

También comparten nuevos singles gente como Arcade Fire, Icona Pop, Calvin Harris, The Pains of Being Pure at Heart o The Drums. Por otro lado, llegan hoy al mercado los álbumes completos de Lorde, Fleet Foxes, Beth Ditto o Kevin Morby y compartimos algunas de las canciones que no conocíamos.

La playlist incluye también algunas de las canciones de las que os hemos hablado esta semana, como son los casos de Bad Gyal, Everything Everything o The Horrors. Esta noticia se completará durante este viernes.