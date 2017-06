Rosa no es ni la “gorda” ni la “triunfita” sino Rosa a secas en el adelanto de su reality

Este 26 de mayo se estrena en TEN ‘Soy Rosa’, el nuevo reality sobre Rosa López en el que la cantante documenta su día a día durante la grabación de su nuevo disco, ‘Kairós’, que sale el 30 de junio y se ha presentado con el single ‘Al fin pienso en mí’, que sí, recuerda a ‘Rolling In the Deep’ de Adele, aunque no tan descaradamente como aquel tema de Leona Lewis.

Por supuesto ‘Soy Rosa’ ya se está promocionando en TEN con varios adelantos y un par de ellos son especialmente llamativos e “impactantes”. Mucho. En el primero Rosa clama que no es “Rosa la triunfita” sino “Rosa”. En el otro declara que no es “Rosa la gorda” sino “Rosa”. En ambos vídeos la expresión de Rosa denota una posición defensiva que no termina de colar mucho, pero ahí queda eso. Rosa sin etiquetas. Solo Rosa. Rosa.

En los años que han sucedido a su victoria en Operación Triunfo y a su exitoso paso por Eurovisión, Rosa ha mantenido un personaje público basado en la superación personal. Es la misma cercanía comercializada de Adele, solo que Rosa llegó antes, ¿pero eran necesario estos vídeos, esta supuesta declaración de intenciones y principios?

"No soy Rosa 'la gorda'. Soy Rosa". El próximo día 26 estreno de #SoyRosa en @TENtv , tu tele en abierto. pic.twitter.com/Tmj040ELss — TEN TV (@TENtv) June 14, 2017