Indhira de Gran Hermano reaparece para hablar de literatura (y de su paso por el reality) con Mercedes Milà

Indhira, la concursante de Gran Hermano 11 que acuñó la frase “es tan bueno”, a la que recordarás por su ardiente relación con Arturo o por lanzar a una concursante un vaso de agua con hielo a la cara, se ha reencontrado con Mercedes Milà en su programa literario, ‘ConvénZeme’, el mismo por el que hemos visto pasar a Soy una pringada.

Indhira ahora tiene 31 años, trabaja en un aeropuerto y hace dos años que no come carne. Precisamente el libro que recomienda en ‘ConvénZeme’ es ‘Flaca y espléndida’, sobre veganismo, aunque ella dice que de momento es vegetariana. Milà entonces contesta que no es vegetariana “pero muy raro será que me verás comiendo carne”. “A la Pringada me la comí”, apunta, a lo que Indhira replica que “eso es grasa pura”. Bien empezamos.

El libro que Indhira no recomienda es ‘Misión olvido’ de María Dueñas. Dice que el libro anterior, ‘El tiempo entre oscuras’, le encantó, pero que este no tanto. Indhira aprovecha además para contarnos que ha estudiado dos años en Inglaterra y otro año en Suiza y Milà no puede estar más contenta. “Para que luego digan que mis niños no son inteligentes ni están preparados”.

Milà, ¿para cuándo un reencuentro con la gran Tatiana?