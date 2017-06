Geri Halliwell vuelve con ‘Angels In Chains’, un homenaje a George Michael

Con el proyecto GEM –que reunía a 3 de las 5 Spice Girls que aún estaban por la labor (Victoria Beckham y Mel C pasaron)– en un extraño limbo, a Geri, Mel B y Emma Bunton parecía habérseles tragado la tierra. Pero hoy Halliwell (mantiene su apellido de soltera para su carrera musical, aunque ahora se llama Horner) regresa con un nuevo single, cuatro años después de un ‘Half of Me‘ con el que no pasó nada de nada y que ni siquiera está disponible en Spotify. Y para recordar su último disco en solitario hay que remontarse 12 años a trás, cuando lanzaba ‘Passion’.

Se trata de un single que, si fuéramos malpensados, podríamos tildar de oportunista: ‘Angels in Chains’ está enteramente dedicado a la memoria de George Michael y su letra incluye guiños a la carrera del añorado artista británico. Además, está producido por Chris Porter, habitual en la carrera de Michael desde los tiempos de Wham! hasta ‘Jesus To A Child’, y en su grabación han participado varios músicos habituales del autor de ‘Faith’. Ante esta usurpación de Geri, hay que decir algo que la honra: sus beneficios irán destinados a una ONG llamada Child Line con la que solía colaborar George.

“La primera vez que escuché la triste noticia de su fallecimiento estaba embarazada de 9 meses de mi hijo Monty y estaba llena de emociones. No supe bien qué hacer con mis sentimientos, así que los puse en una canción que se convirtió en ‘Angels in Chains’. Me siento honrada por haber tenido ocasión de trabajar en este disco con Chris Porter y el mismo equipo que George había escogido para sus propios proyectos”, dice la propia Geri en nota de prensa. Pese a que se anunció días atrás que el single se publicaría el 23 de junio, finalmente ha llegado hoy mismo a plataformas de streaming. Lo que encontramos es una balada guiada por un piano y ornamentada por un coro gospel, bastante arquetípica en cualquier caso y sin mucho gancho aparente.