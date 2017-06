Paramore versionan el último hit -que no macrohit- de Drake, ‘Passionfruit’

Paramore han visitado el mítico Live Lounge de BBC One para básicamente dos cosas: demostrar definitivamente su versatilidad musical, ya mucho más allá del emo pop, e intentar animar las ventas de su último disco, ‘After Laughter’, que está hundiéndose en las listas de éxitos un mes después de su lanzamiento (esta semana baja del puesto 38 al 60 en Reino Unido en la que es tan solo su quinta semana). Para ello han interpretado, como es habitual en este programa, un tema propio, ‘Hard Times’, y otro ajeno, que no tiene nada que ver con ellos, ‘Passionfruit’ de Drake, respetando el hipnótico gancho de este.

Por supuesto, ‘More Life’ de Drake está funcionando mucho mejor que el disco de Paramore y aún es top 20 en Reino Unido, 13 semanas después de su lanzamiento. Sin embargo, este ‘Passionfruit’, pese a sus posibilidades, no ha repetido ni mucho menos el pelotazo el año pasado de ‘One Dance’. Se ha quedado sin número 1 tanto en Reino Unido como en Estados Unidos. Ya ha abandonado el top 40 británico y en Estados Unidos también aparece en listas ya a la baja (top 33), tras haber llegado solo al número 8. Sus 278 millones de reproducciones están muy bien, pero saben a poco comparados con los 428 millones de ‘Fake Love’, los 641 millones de ‘Hotline Bling’ y los 1.200 millones de ‘One Dance’. Curiosamente, solo ‘Hotline Bling’ de todas estas canciones ha tenido vídeo.