Nada de tabaco, ni mapas, nada de hablar con la banda ni hacerse fotos, entre los requisitos para ser conductor de Kraftwerk

Pocas cosas se nos ocurren en esta vida más guays que ser conductor de Kraftwerk teniendo en cuenta que uno de sus trabajos más celebrados se llamaba precisamente ‘Autobahn’ (“autopista” en alemán). Sin embargo, ser conductor del grupo no es tan guay como pueda parecer, según se desprende de una lista de requisitos que la banda alemana habría hecho circular a través de su “tour manager” con motivo de un concierto en 2013.

Según este documento publicado por el sello Frozen Reeds, Kraftwerk piden dos vehículos bien espaciosos (poniendo como ejemplo al Mercedes Viano o al Mercedes Vitro) y con los cristales tintados para su desplazamiento. El grupo exige que el conductor sea profesional, que no tome alcohol ni drogas ni medicación ni fume mientras conduce, ni tampoco corra demasiado, ni por supuesto hable por teléfono, responda mensajes o consulte mapas durante el trayecto. “El conductor deberá conocer la ruta con antelación, incluyendo entrada de backstage y oficina de producción”, indican. Entre las exigencias más raras, que la radio esté apagada, “que de ninguna manera el conductor hable con la banda, pida o haga fotos del grupo o pida autógrafos”. También está prohibido recibir a Kraftwerk en el aeropuerto con el nombre “Kraftwerk” y se insta a usar el nombre en clave “Sabottka Group” en su lugar.

Kraftwerk justifican esta lista de pijadas hablando en la cabecera de esta hoja de “varias malas experiencias en coches de distintas partes del mundo”, por lo que llaman a la profesionalidad de ese “rider”. Mal lo han tenido que pasar para que en el punto 6 hablen incluso de “higiene básica”.

Have been sitting on this illicit snap of Kraftwerk's transport rider for so long now. It's so wonderfully Kraftwerk. Enjoy. #SuaveBreakers pic.twitter.com/aZAGTbvKDX

— frozen reeds (@frozenreeds) June 18, 2017