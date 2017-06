Carlos Bayona: “Cuando OBK se hicieron muy populares, les negaba a mis amigos que me gustaban”

Carlos Bayona ha sido noticia últimamente por varios motivos. A su residencia como DJ en el Pop Bar de la Sala Razzmatazz, donde pincha por ejemplo el próximo 28 de julio, ha sumado su concierto de 10º aniversario junto a Lorena C y su nuevo EP recién editado junto a Oblique, que le ha llevado este fin de semana a actuar en el Sónar. Hablamos con Bayona (a la izquierda, en la foto) sobre sus gustos musicales.



¿Tienes canción favorita de todos los tiempos? En caso negativo, ¿una canción que te haya obsesionado últimamente?

Mi canción favorita es ‘But Not Tonight’ de Depeche Mode.



¿Qué canción ajena ensayaste por primera vez en tu vida?

En el último ensayo para el regreso de Lorena C hicimos ‘Billie Jean’ de Michael Jackson y ‘Never Gonna Give You Up’ de Rick Astley. De la primera ni idea.



¿Alguna canción que asocies a un recuerdo infantil?

De pequeño cada domingo mi padre nos hacía una especie de sesión DJ donde sonaban nuestros temas favoritos. El ‘Gioca jouer’ de Claudio Cecchetto era siempre la favorita.



¿Qué canción desearías haber escrito?

‘King’s Cross’ de Pet Shop Boys, ‘No Regrets’ de Robbie Williams, ‘If You Leave’ de OMD… hay tantas.







¿Qué canción odias con toda tu alma?

No tengo tiempo para odiar canciones.

Actuación vocal que adores.

No soy muy fan de las grandes voces. Prefiero artistas con voces carismáticas.

Momento musical exacto de una canción que adores.

El momento en que en ‘The Perfect Kiss’ de New Order aparecen las ranas cantando.



¿Alguna canción que en algún momento te haya avergonzado que te guste o no existe tal cosa como el “guilty-pleasure”?

Con los años me he dado cuenta que lo que te gusta te gusta y nos has de avergonzarte. Recuerdo a principios de los 90s yo era un depechero convencido y me pasaron un cassette con OBK antes de hacerse famosos. Me encantaba. Luego se hicieron muy populares y yo les negaba a mis amigos que me gustaban.

¿Mejor secuencia de canciones en un disco que hayas oído?

Hay momentos en la historia de un artista que están tocados por una gracia divina y son capaces de componer cosas que pocas veces igualarán en su vida. Los 4 primeros temas de ‘Hopes And Fears’ de Keane apabullan, los 4 primeros del ‘Look Sharp’ de Roxette… hay muchos casos y elegir el mejor me es muy difícil.





¿Algún disco que te encante pero cuya secuencia te parezca un desastre?

El ‘Violator’ de Depeche Mode. Si ‘Sweetest Perfection’ la hubiesen dejado al final sería perfecto.



¿Qué necesita una canción para ser perfecta?

Que trascienda a su época.

Un remix que te haya vuelto loco.

El de Thin White Duke para ‘Mr. Brightside’ de the Killers.



¿De qué canción de tu propio repertorio te enorgulleces más o crees que está más infravalorada?

‘Ya Nada Importa’ de Lorena C. Ahora con el álbum con Oblique estoy muy orgulloso de los temas que hemos dedicado a ‘La Chica de rosa’, ‘Los Goonies’ y ‘D.A.R.Y.L.’





¿Qué canción vuestra te imaginas cantando a otro artista? ¿A quién?

‘Sin Razón’ de Lorena C a Mecano. ‘My Mother’s Dating A Vampire’ de mis temas con Oblique es muy Pet Shop Boys.