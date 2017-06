Daddy Yankee habla de su balazo y de la invasión latina e interpreta ‘Despacito’ en El Hormiguero

Daddy Yankee, aún situado en el número 1 tanto de España como de Estados Unidos como de Reino Unido gracias a ‘Despacito’, donde protagoniza el rap de la segunda mitad, fue anoche el invitado estrella de El Hormiguero. De nuevo, una de las escasas oportunidades de tener una breve conversación musical en un programa de máxima audiencia en España. De hecho, el programa de anoche fue visto por 2,4 millones de personas y protagonizó el minuto de oro de todo el día (3,6 millones de personas a las 22.35).

Pablo Motos le recordó a Yankee que era “la segunda persona más escuchada del mundo en Spotify” y mencionó muy acertadamente que “está pasando algo” en el mundo de la música, pues no es habitual que un tema latino conquiste las listas como lo ha hecho este. No parece flor de un día como sucedía con ‘La Macarena’ si vemos las cifras de streaming de Maluma, Shakira o Ricky Martin. Daddy Yankee informó de que se lo tomaba “como un orgullo para nuestro idioma” y bromeó sobre el modo de bailar de los alemanes, pues venía de Berlín de gira. “Lo bailan de una manera que tú no tienes idea. ¿Cómo es esto posible? La música es un lenguaje universal”. Igualmente indicó que ahora el público que no habla español se inventa las letras como antes, de jovencito, hacía él con el inglés.

La salida de Daddy Yankee fue para verla, con gente llorando entre el público y Pablo Motos comparando su salida con la de Justin Bieber, a la postre colaborador de ‘Despacito’. También hubo bromas con su “peluco” y resto de joyas (“son buenos… de China Town”), si bien la conversación tomó un cariz más serio cuando el cantante recordó el día que recibió un balazo. “No estaba delinquiendo, me confundieron con otra persona”, matizó tras una pregunta de Pablo Motos, revelando que sintió, más que frío o calor, “mucho miedo”. “Era una pelea de barrios y da igual quién tú seas”. Daddy Yankee recibió un balazo en una pierna, tuvo que esconderse bajo un coche y ser operado. “Irónicamente el único que me salvó y me ayudó fue un adicto, ese que toda la gente margina, y por eso no creo en los prejuicios. Me impactó tanto… La vida te enseña”. Pudo recuperarse pero ya no pudo dedicarse al béisbol, como quería.

Finalmente, interpretó en vivo su parte de ‘Despacito’ y se enfrentó a Daddy Melquíades, su imitador, como se había anunciado, y a un séquito de “taca tacas”. El vídeo completo del programa puede verse aquí. Daddy Yankee actúa próximamente en Barcelona, Valencia y Coruña, entre otras ciudades.