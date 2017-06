Jamiroquai mantienen su fecha en Cruïlla Festival pese a varias cancelaciones por salud

En los últimos días, Jamiroquai han anunciado que se veían obligados a cancelar dos multitudinarios conciertos programados esta semana en el O2 de Londres debido a que su carismático cantante y líder, Jay Kay, había de ser operado por un problema recurrente de espalda. Él mismo lo explicaba, con tristeza, en el perfil de Facebook del grupo: “Con gran pesar de nuevo debo decepcionar a la gente a causa del constante problema con mi espalda. Nunca me había sentido tan frustrado sobre este asunto como ahora, y estoy desesperado por volver a estar en forma. Tras dos operaciones, solo estoy parcialmente más activo, y sé que no tendría el 125% de energía que necesito para ofreceros un buen show. (…) Estoy desconsolado por ello y me siento muy triste”.

Estos conciertos han sido reubicados al próximo mes de diciembre. Por eso muchos, como nosotros mismos, se preguntarán si esto podrá afectar a la actuación que el grupo británico tiene programada como cabeza de cartel del festival Cruïlla Barcelona, prevista para el día 7 de julio, –apenas un par de semanas después de estos shows cancelados–. Fuentes del festival nos informan de que el management del grupo les ha confirmado su participación en este evento y que, de hecho, supondrá su primer show en vivo tras las cancelaciones. Confían totalmente en que para entonces estará recuperado. Por supuesto, si esto es así, la fecha prevista en el WiZink Center de Madrid para el próximo mes de noviembre tampoco corre peligro.

En su comunicado, Jay reconoce que también está siendo un año especialmente duro en lo anímico por varias pérdidas en el plano personal, incluyendo la de su amigo y teclista original de la banda, Toby Smith. Paradójicamente, estos sucesos han llegado a la vez que su regreso discográfico con ‘Automaton’, un disco con el que aparcaban los tintes orgánicos de ‘Rock Light Dust Star’ y recuperaban la electrónica aplicada al funk, el disco y el soul de sus inicios. Aunque no le haya servido para recuperar el mismo tirón comercial de entonces, sí ha sido recibido positivamente, alcanzando el Top 4 de ventas en UK y España, y el número 1 en países como Italia o Suiza. El vídeo para el single ‘Cloud 9’, por cierto, estaba co-protagonizado por la actriz y bailarina Mónica Cruz, hermana de Penélope.