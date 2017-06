Sonia Monroy encuentra el sueño americano en la primera “telenovela interactiva” en Los Ángeles

Sonia Monroy está en Los Ángeles en busca del sueño americano. Y parece que lo ha encontrado, incluso después de intentarnos colar que había sido invitada a la gala de los Oscar de 2015. La actriz es parte del reparto de ‘El hogar es donde está la casa’, una nueva telenovela en directo producida por Super Deluxe que se transmite en Facebook Live y que Los Angeles Times acaba de sacar en su suplemento de entretenimiento. Al parecer es la primera telenovela interactiva.

Por supuesto Monroy no ha dejado pasar la oportunidad de contarnos la noticia en Instagram, aunque inventándose que Los Angeles Times la he hecho una entrevista, citamos palabras textuales, “sobre su carrera como actriz en Hollywood”, cuando en el artículo original su nombre no aparece por ninguna parte. Ojo, sí aparece en los pie de imagen. Este es su texto:

Verme en portada de el periodico mas importante de Los Angeles, el @latimes y leer un linda y respetuosa entrevisa hablando de mi carrera como actriz en Hollywood acerca de el exito de nuestra Telenovela es muy gratificante! Estoy super orgullosa de poder decir que YO sola tuve la valentía de irme de mi país y sin padrinos ni contactos empece de cero mi carrera de actriz en USA y gracias a mi constancia, esfuerzo y dedicación poco a poco estoy haciendo mi sueño realidad y estoy trabajando en lo que mas amo en esta vida. Todo esfuerzo tiene su recompensa

Por otro lado, Los Angeles Times se pregunta si ‘El hogar es donde está la casa’ no es la “televisión del futuro”. La serie, en la que Monroy interpreta a una pitonisa, se desarrolla a tiempo real y su público es quien decide qué ocurre en cada trama. ¿Estamos ante la innovación televisiva del año en Hollywood?