España, de los pocos países en que ‘Witness’ de Katy Perry es número 1

Repasamos las novedades de la semana en la lista de ventas, encabezadas por ‘Witness’ de Katy Perry, que entra directamente al número 1 pese a que, salvo milagro, va a ser recordado como el primer gran descalabro de su carrera. Perry es únicamente número 1 con este disco en Estados Unidos, ayudada por un acuerdo “tickets para su gira + discos”, y Canadá, y lo que es peor, se espera que la segunda semana baje del puesto 6 al puesto 22 aproximadamente en Reino Unido, y del puesto 1 al puesto 18 aproximadamente en Estados Unidos. Sin duda una de las grandes decepciones comerciales del año.

1(E) Katy Perry / Witness

Curiosamente, ‘Witness’ es el primer número 1, de singles o álbumes, que Katy Perry logra en España. Ningún single suyo ha estado ni siquiera cerca de lograrlo, el disco ‘Teenage Dream’ fue número 4 y ‘Prism’ número 3. Parece que la cantante ha ido ganando fieles en nuestro país, si bien la evolución del disco las próximas semanas revelará seguramente que el público generalista la ha abandonado. Si el álbum resiste, podremos asociar el exitillo de ‘Witness’ en España al hecho de que ‘Chained to the Rhythm’ haya sido un par de semanas la canción más radiada del país. Aún es puesto 85 en singles, tras 18 semanas y un disco de platino, y, ojo, ‘Swish Swish’ sube del 89 al 61. Como sabéis, la gira de Katy Perry no pasará por nuestro país. Y sí, España ya no es uno de los 7 mercados clave del mundo y bastan un par de miles de copias para ser número 1, pero sí aún uno de los 15 mercados más importantes.



2(10) Julio Iglesias / México & Amigos

Quien ha estado a punto de dar un susto a Katy Perry ha sido Julio Iglesias, que tras haber sido puesto 2 con este disco de colaboraciones, protagoniza la subida más fuerte en número de copias de la semana, volviendo a ese puesto, el 2. El cantante realizó una polémica entrevista promocional con Carlos Herrera, con referencia a Bertín Osborne, que parece estar dando sus frutos.



9(E) Nancys Rubias / Marcianos Ye Yes

Nancys Rubias logran su primer top 10 en España tras haber sido top 76 con ‘Gabba Gabba Nancys’, top 51 con ‘Una cita con Nancys Rubias’, top 54 con ‘Ahora o nunca’ o top 45 on ‘Nancy Hits’. El álbum ‘Marcianos Ye Yés‘ ha sido producido por La Casa Azul y acaba de ser promocionado en El Hormiguero, por lo que es de suponer que la semana que viene se mantendrá fuerte.



23(E) Chuck Berry / Chuck

El disco póstumo de Chuck Berry y primero de estudio en 38 años, ‘Chuck’, protagoniza una excelente entrada en el puesto 23. Además, es número 9 en Reino Unido, el mejor dato de su carrera, y número 49 en Estados Unidos, el segundo mejor dato de su carrera, en ambos casos para tratarse de un álbum de estudio. Recopilatorios y grabaciones en vivo sí llegaron algo más alto en listas internacionales, recordando que sobre todo fue un artista de directos (y que no se pueden comparar las listas de los 60 y mucho menos los 50 con lo que son hoy).



31(E) Gemelos Cortes / Tenemos derecho a soñar

Más gemelos de la mano del sello de Gemeliers, Pep’s Groups, en acuerdo con Universal. El grupo ha salido de La Voz Kids III y por suerte de momento no ha repetido el éxito de Gemeliers. ¿Habrá sorpresa por Reyes?



76(E) Lindsey Buckingham & Christine McVie / Lindsey Buckingham & Christine McVie

Lindsey Buckingham y Christine McVie de Fleetwood Mac han publicado un buen disco conjunto que estamos a punto de reseñar. Por supuesto donde mejor acogida ha tenido es en Reino Unido (número 5) y Estados Unidos (top 17 del Billboard 200, top 6 en ventas). España deja el peor resultado registrado en toda Europa, lo que no es ninguna ayuda de cara a que este grupo, junto o por separado, incluya nuestro país en una próxima gira. Y Fleetwood Mac ya han pasado unas cuantas veces de nosotros…



80(E) Phoenix / Ti amo

El nuevo disco de Phoenix, ‘Ti amo‘, no es el mejor de su carrera… ni obtiene los mejores datos de su carrera. La banda ha sido una de las pocas formaciones francesas capaces de lograr un disco de oro en Estados Unidos (con ‘Wolfgang Amadeus Phoenix’), pero parece que eso no se volverá a repetir.

Después de ser número 4 en Estados Unidos con el “disco después de “Wolfgang Amadeus””, ‘Bankrupt’, el nuevo entra al puesto 42. En Reino Unido, el escenario es peor aún y ‘Ti amo’ es puesto 83, su peor marca desde 2006. Ni Francia apoya este proyecto y el disco es puesto 24 en el país galo.

‘Bankrupt’ fue 48 en España, por lo que aquí también empeoran ese dato.



92(E) Rise Against / Wolves

El nuevo disco del grupo americano de rock Rise Against es número 9 en Estados Unidos y número 38 en Reino Unido. La banda no iguala el top 3 logrado en Estados Unidos con sus tres álbumes anteriores, por lo que su popularidad parece a la baja.