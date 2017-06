Descubre a Bobby Jameson, el artista malogrado al que Ariel Pink dedica su nuevo disco

Bobby Jameson fue un cantautor de Illinois al que se reconoce sobre todo por su disco de 1965, ‘Songs of Protest and Anti-Protest’. Jameson es ejemplo arquetípico de la estrella en ciernes mal gestionada y con mala suerte: su carrera jamás despegó ni cuando empezó en Estados Unidos ni cuando siguió en Londres, ni cuando se cruzó con las de Rolling Stones o Frank Zappa, con los que grabó, y lo peor es que se le llegó a promocionar en Estados Unidos a través de una campaña brutal, de nueve semanas, que le vendía como el nuevo “artista del siglo”, cuando solo contaba dos singles en el mercado y no tenía ni un acuerdo discográfico. La campaña fue idea de su mánager, Tony Alamo, que terminaría fundando un culto cristiano. A pesar del “hype”, en realidad completamente inventado, Jameson nunca alcanzó el éxito que buscaba, en su lugar terminó arruinado, adicto al alcohol y en un centro psiquiátrico, del que salió tras un intento de suicidio. Vivió hasta 2015, cuando murió en Los Ángeles. Por lo menos llegó a ver que su disco de 1965 se había convertido en una especie de clásico olvidado.

Ahora Jameson es protagonista del nuevo disco de Ariel Pink, ‘Dedicated to Bobby Jameson’, que sale el 15 de septiembre. Pink, icono de los “underdogs”, de las anti-estrellas estrelladas, ha dicho que ha dedicado el álbum a Jameson porque se siente identificado con él y con su historia, que por cierto, Jameson contó en su propio blog.

El mismo Pink interpreta -o eso parece- a Jameson en el videoclip de ‘Another Weekend’ que acaba de estrenarse, y en el que el autor de ‘pom pom’ presenta esta canción en un bareto.

‘Dedicated to Bobby Jameson’:

01 Time to Meet Your God

02 Feels Like Heaven

03 Death Patrol

04 Santa’s in the Closet

05 Dedicated to Bobby Jameson

06 Time to Live

07 Another Weekend

08 I Wanna Be Young

09 Bubblegum Dreams

10 Dreamdate Narcissist

11 Kitchen Witch

12 Do Yourself a Favor

13 Acting (ft. Dam-Funk)