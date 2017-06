Justin Bieber encadena 3 hits seguidos por 3ª vez en 2 años

Repasamos la lista de singles más populares del país esta semana, donde sin duda destaca la entrada al puesto 17 de lo nuevo de David Guetta y Justin Bieber. El tema es ahora mismo puesto 14 en Spotify España, de lo que deducimos que pronto subirá. Bieber vuelve a encadenar hits como en la era ‘What Do You Mean’ + ‘Sorry’ + ‘Love Yourself’ o en cuanto a colaboraciones (‘Where R Ü Now’ + ‘Let Me Love You’ + ‘Cold Water’), ahora con ‘Despacito’ (número 1 en España y medio mundo), ‘I’m the One’ con DJ Khaled (número 30 actualmente en España, y recientemente top 1 en Estados Unidos y Reino Unido) y esta con Guetta.

1(1) Luis Fonsi, Daddy Yankee / Despacito

Sin novedades en el número 1: ‘Despacito’ de Luis Fonsi y Daddy Yankee continúa en la cima por 22ª semana consecutiva, posición que se verá fortalecida la semana que viene con motivo de la visita de Daddy Yankee a El Hormiguero.



10(15) C. Tangana / Mala mujer

47(79) J Balvin, Jowell & Randy / Bonita

C. Tangana ya es top 10 en España y antes de entrar en 40 Principales, lista para la que ahora mismo es candidato; pero la subida más fuerte en número de puntos es la del tema de J. Balvin con el dúo Jowell & Randy que entraba en lista la semana pasada.



17(E) David Guetta, Justin Bieber / 2U

El tema de David Guetta con Justin Bieber ya es un hit, a diferencia de otros temas firmados por Guetta en los últimos tiempos. Ha entrado al puesto 5 en Reino Unido y al puesto 16 en Estados Unidos. ‘2U’ es número 3 en el global de Spotify… solo por detrás de ‘Despacito’ con Justin Bieber y ‘I’m the One’ de DJ Khaled con Justin Bieber, por lo que podemos concluir que sí, Bieber sigue en racha tras los pequeños baches de ‘Company’ y sobre todo su tema con Post Malone.



64(E) Major Lazer, J Balvin & Sean Paul / Buscando huellas

El EP de Major Lazer tiene una canción con J Balvin y Sean Paul que por supuesto está llamando la atención del público español y entra esta semana en el top 100. Mientras, ‘Know No Better’ sube en Reino Unido y ya es top 40, exactamente puesto 35.



79(E) Maite Perroni, Cali y El Dandee / Loca

Cali y El Dandee son los artistas invitados de la nueva canción de corte reggaetón de la mexicana Maite Perroni, conocida por su papel en ‘Rebelde’ y ‘RBD’.



98(E) Demarco Flamenco, Maki / La isla del amor

Después de darse a conocer durante años acompañando a Maki durante sus giras desde 2012 a 2016, el sevillano Demarco Flamenco aparece en la lista de singles precisamente con una canción con Maki.