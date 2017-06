Muere Henry J. Deutschendorf II, unos de los bebés que hizo de bebé Oscar de ‘Cazafantasmas II’

Henry J. Deutschendorf II, uno de los hermanos gemelos que hizo de bebé Oscar, el hijo de Dana Barrett (Sigourney Waver) y Dr. Peter Venkman (Bill Murray), en la segunda parte de ‘Cazafantasmas’, estrenada en 1989, ha muerto en su casa de Escondido, California. Tenía 29 años. El actor, que en los últimos años se había dedicado a regentar una escuela de artes marciales con su hermano, William, en San Diego, sufría un trastorno esquizoafectivo. Ha confirmado la muerte, que se produjo en realidad el 14 de junio, su propio hermano, si bien son otros medios los que informan que Henry se habría suicidado colgándose.

“La gente no sabe mucho sobre Hank”, ha escrito William en un comunicado. “Algunos saben que fue bebé Oscar en ‘Cazafantasmas II’ o el sobrino de John Denver. Lo que la gente no sabe de Hank es que sufría un trastorno esquizoafectivo. Se trata de una enfermedad mental crónica que es una combinación de desorden bipolar y esquizofrenia. Experimentaba alucinaciones, delirios, depresiones y manía. Es una enfermedad mental muy grave que normalmente requiere tratamiento de por vida. No está bien investigada, así que el tratamiento se basa en los tratamientos de esquizofrenia y trastorno bipolar”.

William concluye su comunicado escribiendo que siempre recordará a su hermano como “mi mejor amigo, mi compañero, mi hermano y la persona más valiente que jamás haya conocido”.