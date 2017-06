Meet & Greet con Depeche Mode en Bilbao BBK Live 2017

Depeche Mode actúan en un par de semanas en Bilbao BBK Live junto a otras estrellas como The Killers, Brian Wilson, Blonde Redhead, Explosions in the Sky, Phoenix, Two Door Cinema Club, Fleet Foxes, The 1975, Austra, Primal Scream, largo etcétera. El grupo de Dave Gahan y Martin Gore presenta las canciones de su último disco, ‘Delta Machine’, y será el único concierto que den en nuestro país.

JENESAISPOP, en colaboración con Bilbao BBK Live, regala 2 “meet & greet” individuales con la banda. Solo podrá participar gente que tenga su entrada para el día de Depeche Mode en BBK Live, que es el jueves 6 de julio (o abono para el festival, por supuesto), pues el “meet & greet” tendrá lugar en el recinto de este festival. Los ganadores serán las respuestas más imaginativas, concisas y divertidas (o dramáticas) a esta pregunta: “¿cuál ha sido el momento más memorable de tu fanatismo por Depeche Mode de tu vida?”. Las respuestas hay que enviarlas a jenesaispop@gmail.com. El plazo para participar se acaba este viernes a las 23.59. Las respuestas ganadoras se darán a conocer a principios de la semana que viene.

El grupo acaba de estrenar un vídeo en 360º y en vivo para ‘Going Backwards’. En el propio Youtube puedes girar la cámara hacia arriba, hacia abajo y hacia los lados todas las veces que gustes.