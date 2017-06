Ready for the Weekend: La Bien Querida & Vitalic, Haim, The xx, Radiohead, Bastille, Barei, Grizzly Bear…

Esta semana del 23 de junio viene a ser relativamente tranquila en cuanto a lanzamientos largos. Sin duda, el más importante de todos por la cantidad de artistas de renombre que incluye es el de DJ Khaled: Beyoncé y Jay Z, Rihanna, Calvin Harris, Justin Bieber, Alicia Keys o Nicki Minaj, por citar a los más populares, se han reunido en torno a él en ‘Grateful’. También hay largos de Jeff Tweedy –el líder de Wilco reinterpretando temas de esa banda y otros proyectos paralelos como Loose Fur o Tweedy en formato acústico–, los ahora poperos Imagine Dragons, el joven rapero Vince Staples, los locos King Gizzard & The Lizard Wizard –el segundo de los tres discos que publican en 2017– y los interesantes y reivindicativos Algiers.

Además, también hay LPs de los argentinos Él Mató A Un Policía Motorizado, Ania –una artista pop peruana que está no para de captar fans en Latinoamérica–, Bedouine –de la factoría Space Bombs (Natalie Prass, Matthew E. White) y la siempre sorprendente Laurel Halo. Otros lanzamientos destacados son una mixtape en solitario de Quavo, miemrbo de los reyes del trap Migos, un segundo EP del proyecto post-La Buena Vida Amateur y el single publicado en el sello yanqui Cascine por los barceloneses Desert. Y ojo, porque se lanzan también dos reediciones de calado: por un lado, ‘OKNOTOKCOMPUTER’, la versión extendida del ya mítico álbum de Radiohead que celebra su 20º aniversario; por otro, la edición Deluxe de uno de los discos de este año, ‘I See You’ de The xx, llega a las plataformas de streaming permitiendo escuchar sus jugosos temas extra.

En cuanto a nuevos álbumes que están al caer, hay nuevos avances de Haim, Grizzly Bear, Hercules & Love Affair (el single con Sharon Van Etten que conocíamos esta semana), WizKid (con producción de Major Lazer en esta ocasión), Baio (Vampire Weekend), Shabazz Palaces, Mura Masa, el personal cantautor británico Nick Mulvey, Unkle o RAC. Esta semana se han anunciado, con single mediante, próximos álbumes de los icónicos The Dream Syndicate de Steve Wynn, el supergrupo con miembros de R.E.M. y Sleater Kinney llamado Filthy Friends, Josele Santiago, Manchester Orchestra, Cage The Elephant, Melanie De Biasio, o el rey de la neo-bachata, Romeo Santos, con una ‘Imitadora’ que seguro te sorprenderá.

También hay nuevos singles de Bastille, Delorean, Parcels (¡con Daft Punk!), Manu Chao, Geri Halliwell con su recuerdo a George Michael, Flight Facilities, Barei, Mystery Skulls, The-Dream, un reggaetonero Abraham Mateo, los nuevos y prometedores Brisa Fenoy y Cor Blanc, Penny Necklace, la niña ganadora de ‘America’s Got Talent’ Grace Vanderwaal o Rat Boy. Entre los lanzamientos más curiosos de los últimos 7 días, por supuesto incluimos el inesperado pero magnífico encuentro entre La Bien Querida y Vitalic, alt-j haciendo una estupenda versión de Thin Lizzy, y, por supuesto, un montón de notables artistas británicos, desde Robbie Williams a The Who pasando por Jessie Ware, Stormzy, Craig David, Emeli Sande o varios ex-One Direction, rindiendo homenaje y recaudando fondos para las víctimas y damnificados por el incendio de la torre Grenfell de Londres con su versión de ‘Bridge Over Troubled Waters’.