El extraño y algo accidentado paso de Johnny Depp por Glastonbury

Johnny Depp, el actor más icónico del Hollywood contemporáneo que jamás ha ganado un Oscar, está en Glastonbury. Y seguro que te has enterado, porque sus extrañas declaraciones sobre Donald Trump han dado que hablar.

Durante el estreno del festival de cine Cinemageddon en Glastonbury, donde se pasó su película de 2004, ‘The Libertine’, el actor habló sobre Trump y preguntó a su público que cuándo había sido la “última vez que un actor asesinó al presidente de Estados Unidos”. La respuesta a esta pregunta es John Wilkes Booth a Abraham Lincoln en 1865, pero las palabras de Depp por supuesto se han entendido de otra manera: ¿está Depp amenazando con matar al presidente?

Por suerte Depp, que sabe cómo van estas cosas, se ha adelantado a las reacciones de la prensa y ha dicho: “yo no soy actor, solo miento para ganarme la vida, quizá vaya siendo hora. Por cierto, esto saldrá en todas partes en la prensa y será horrible, pero no estoy insinuando nada”. Lo has arreglado, Johnny…

Mientras supuestamente el FBI se dispone a investigar estas declaraciones (así asegura El País que podría ocurrir) Depp sigue en Glastonbury y esta tarde se ha subido al escenario del legendario cantautor Kris Kristofferson para interpretar junto a él su canción ‘On Sunday Morning Coming Down’. Sí, Depp siempre ha querido ser una estrella del rock.

Johnny Depp appears to threaten an assassination attempt on Donald Trump at Glastonbury. https://t.co/BADKCsLY1o pic.twitter.com/T2vwPBoXSj — BBC News Ents Team (@BBCNewsEnts) June 23, 2017