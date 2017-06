Disfruta del concierto completo de Radiohead en Glastonbury, que sí incluye ESA canción

Como probablemente hayas leído por doquier, este fin de semana está teniendo lugar el Festival de Glastonbury, que ha dejado alguna que otra noticia extramusical, como la de Johnny Depp preguntando cuándo fue la última vez que “un actor asesinó al presidente de Estados Unidos” (ya se ha disculpado) y ha contado con visitas célebres como la de Brad Pitt o David Beckham.

Pero uno de los conciertos más esperados tenía lugar ayer, el de Radiohead, justo cuando se están celebrando los 20 años de ‘OK Computer’ con una reedición que incluye temas inéditos, como ‘I Promise‘. El grupo acaba de estrenar también un vídeo para la pista ‘Man of War’. Muchos conciertos de Glastonbury son retransmitidos y por tanto alguien ya ha subido su show a Youtube (su audio oficial está aquí, solo si tienes más de 16 años) y ojo porque, aparte de muchos temas de ‘OK Computer’, sí sonó ESA canción que Radiohead solo tocan muy de vez en cuando. También hubo una puya para la primera ministra Theresa May por parte de Thom Yorke, “nos vemos luego, Theresa, cierra la puerta al salir”. El orden de temas y el minuto exacto de aparición, están spoileados bajo estas líneas.



0:00:15 Daydreaming

0:06:26 Lucky

0:10:57 Full Stop

0:16:38 Airbag

0:21:20 15 Step

0:25:36 Myxomatosis

0:29:36 Exit Music (For a Film)

0:34:16 Pyramid Song

0:40:50 Everything In It’s Right Place

0:45:34 Let Down

0:50:47 Bloom

0:57:29 Weird Fishes / Arpeggio

1:02:58 Idioteque

1:07:59 You and Whose Army?

1:11:16 There There

1:16:45 Bodysnatchers

1:21:26 Street Spirit (Fade Out)

– Encore 1 –

1:26:19 No Surprises

1:30:29 Nude

1:35:05 2+2=5

1:38:35 Paranoid Android

1:45:31 Fake Plastic Trees

– Encore 2 –

1:51:09 Lotus Flower

1:56:33 Creep

2:01:32 Karma Police