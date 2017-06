Drake comparte oficialmente ‘Signs’, su tema a lo ‘One Dance’ para Louis Vuitton

Drake ha estrenado esta semana una canción nueva llamada ‘Signs’ en medio de un desfile de Louis Vuitton. ‘Signs’ sigue la estela estética y rítmica de ‘One Dance’, el mayor hit de la carrera del canadiense, por encima de los 1.000 millones de reproducciones en Spotify, por lo que era raro que solo pudiera escucharse a partir del minuto 6 del vídeo de ese desfile. El tema acaba de aparecer en Spotify y la versión original es más corta, por lo que quizá el artista pueda optar de esta manera a un nuevo hit, puesto que la cosa con respecto a ‘More Life’, su playlist de este año, parece un poco parada.

‘More Life’ ha sido un éxito, por supuesto, y ronda lo equivalente a 2 millones de copias en todo el mundo, lógicamente contando streaming. Sin embargo, ninguna de las nuevas canciones ha logrado siquiera rozar el éxito de ‘One Dance’, ni tampoco el de ‘Fake Love’, el adelanto de ‘More Life’ editado el año pasado. Es verdad que Drake no ha hecho vídeo para la sugerente ‘Passionfruit’, pero también lo es que todavía estamos esperando el vídeo de ‘One Dance’. Misteriosamente, la estupenda ‘Get It Together’ ni siquiera es de las más oídas en las redes de streaming.

Os recordamos que si las más de 20 canciones de ‘More Life’ se os hacen un pelín estomagantes, recientemente compartimos un tracklist alternativo para el álbum, solo con lo mejor de lo mejor.



The #LouisVuitton #LVMenSS18 Show by @mrkimjones live from the Palais Royal in Paris, France#Periscope #PFWhttps://t.co/1pvxs6Cp6K

— Louis Vuitton (@LouisVuitton) June 22, 2017