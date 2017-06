The Stone Roses podrían haber anunciado su nueva separación en directo

Han transcurrido seis años desde que se produjera la “milagrosa” reunión de The Stone Roses, una de las bandas británicas más estimadas de las tres últimas décadas. La excitación inicial, aderezada por el anuncio de un posible tercer álbum del grupo de Manchester, lógicamente se ha ido desinflando con el paso de los años y los dos singles nuevos publicados el pasado año, ‘All For One‘ y ‘Beautiful Thing‘, tampoco es que hayan contribuido a mantener precisamente el entusiasmo.

Quizá todo esto ha desembocado en el desencanto del público hacia el grupo y ellos mismos hayan decidido cortar por lo sano antes de estropear lo que era hasta el momento una bonita leyenda del pop. O eso es lo que se deduce de unas palabras pronunciadas por su cantante, Ian Brown, durante el último show del tour británico que ofreció el grupo ayer en la ciudad de Glasgow. Según reporta algún medio y fans en Twitter, Brown dijo durante el concierto “no estéis tristes porque se haya acabado, estad felices de que haya ocurrido”. Además, hay un vídeo en el que Brown, solo sobre las tablas, se resistía a marcharse cantando a capella una frase de su último single: “Baby, it’s a beautiful thing, so long, bye bye”.

The Stone Roses publicaron su mítico álbum de debut homónimo en el año 1989, tras años publicando singles que hicieron de aquel disco uno de los más cruciales de los años siguientes, origen, en buena medida, de la fiebre brit-pop. En cambio ‘Second Coming’, publicado un lustro después, resultó bastante decepcionante y derivó en su primera separación en 1996. 20 años después, parece que la situación es similar, solo que ni siquiera ha hecho falta que publiquen un tercer álbum cuya demora, tras años hablándose de él, resulta ya sospechosa.

"Don't be sad it's over, be happy that it happened" Ian Brown. Hampden Park Glasgow tonight, confirming it's the last ever Stone Roses gig — Mainly Manchester (@ManchesterDose) June 24, 2017

THE STONE ROSES HAVE SPLIT UP

Don't be sad it's over.

Be happy that it happened.

Ian Brown -Glasgow🍋 #quoteoftheday pic.twitter.com/bOx33dNHZY — Neil Handy (@HandyNeil) June 24, 2017