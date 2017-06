Chilli (TLC): “No veo el parecido entre ‘Shape of You’ y ‘No Scrubs'”

TLC es uno de los grupos de chicas que más discos ha vendido en Estados Unidos. Su segundo álbum, ‘CrazySexyCool’, que incluía su hit insignia, ‘Waterfalls’, vendió alrededor de 14 millones de copias en todo el mundo tras su salida en 1994: es el disco de una girl group más vendido de todos los tiempos. Pero TLC también es uno de los grupos menos afortunados: en 2002 una de sus integrantes, Lisa Lopes, falleció en un accidente de coche, lo que dejó a TLC sin posibilidades reales de seguir adelante. El ahora dúo publicó un cuarto disco, ‘3D’, con los raps que Lopes había grabado, pero el grupo dejó de sacar discos tras su lanzamiento, aunque siguió actuando. En 2015, un año después de la salida de su recomendable recopilatorio de éxitos, TLC anunció el arranque de una campaña de micromecenazgo para la financiación de su nuevo disco, ‘TLC’, que fue un rotundo éxito. El álbum sale el 30 de junio a modo de despedida y el dúo lo presentará en la gira Love the 90s por Estados Unidos. Charlamos con la C de TLC, Chilli, sobre este álbum, la reciente polémica con ‘Shape of You’, la reciente polémica de sus palabras sobre Black Lives Matter y sobre su futuro.

“No oigo el parecido entre ‘Shape of You’ y ‘No Scrubs'”

¿Qué os ha parecido la polémica con ‘Shape of You’? ¿Realmente creéis que se parece a ‘No Scrubs’?

Yo no oigo el parecido. Tionne (T-Boz) tampoco lo oía al principio aunque ahora sí. Mola que todo se haya arreglado sin denuncias de por medio, pero yo he escuchado las canciones varias veces y no consigo encontrar la similitud.

¿Habéis hablado con Ed Sheeran sobre esto?

No, no hemos hablado con él.

¿No os molaría hacer un “mash-up” de ambas canciones en directo con Ed Sheeran?

¡Nos encantaría hacer algo así! Eso sería estupendo.

Hablando de samples, ¿habéis escuchado ‘Something New’ de Zendaya? Samplea ‘Creep’. ¿Sabes quién es Zendaya?

Sí, la actriz de Disney. He escuchado la canción y creo que ha hecho un muy buen trabajo. Creo que es amiga de T-Boz.

Vuestro disco se ha financiado por Kickstarter. Esta forma de financiación se ha normalizado en los últimos años porque hace a los fans partícipes del trabajo mismo. ¿Es esta la razón por la que habéis decidido a tomar este camino?

Sin duda esa fue una de las razones principales. La otra razón fue poder grabar y sacar un disco sin la participación de una discográfica. Poder involucrar a nuestros fans ha sido lo mejor. Ellos nos han ayudado a sacar nuestro disco, que es suyo también, porque ellos lo han financiado.

Vuestros fans han escogido el nombre del disco… que curiosamente es ni más ni menos que ‘TLC’.

A nuestros fans se les ocurrieron un montón de títulos diferentes y muchos de ellos eran simplemente “TLC”. A decir verdad hace tiempo decidimos que queríamos sacar un disco homónimo porque nunca lo hemos hecho. Sí nos acercamos con el primer disco, ‘Ooooooohhh… On the TLC Tip’, pero no es lo mismo. Irónicamente muchos de nuestros fans tuvieron la misma idea que nosotras.

¿Qué títulos habéis descartado?

Algunos de ellos sugerían ‘The Last Chapter’ y cosas así. Había uno que era ‘Left-Eye’, que me quedé, ¿perdona? [ríe] Recibimos un montón de títulos rarísimos.

A mí me gustaba el de ‘TLC… U Later’, aunque no sé si fuera sugerencia de los fans, igual lo leí en otra parte.

[ríe] ¡Ese no lo vi!

“Nos hace mucha ilusión que Katy Perry haya donado 5.000 dólares para nuestro disco'”

Katy Perry donó 5.000 dólares para el disco. ¿Cuál fue vuestra reacción al enteraros?

Cuando nos enteramos nos sorprendió muchísimo. Hace ilusión cuando ves que una compañera de profesión como Katy quiere que hagas un nuevo disco, y que ella donara esa cantidad de dinero para el nuestro significó mucho para nosotras.

¿Habéis hablado con ella, os ha mandado alguna nota?

No hemos hablado con ella. Tenemos premios para los contribuyentes a la financiación del disco dependiendo de la cantidad que hayan donado y a ella le toca quedarse a dormir con nosotras una noche. Vamos a preparar una fiesta de los pijamas de TLC y Katy Perry.

También Justin Timberlake donó para vuestro disco…

Sí, y también New Kids on the Block y Bette Midler, que nos sorprendió muchísimo, no sabíamos que Bette Midler era fan de TLC.

Contadnos sobre los productores del disco, Dunlap Exclusive, D’Mile, Tipz y Knotch. ¿Quiénes son, cómo contactáis con ellos?

El hermano de T-Boz, Kayo, nos presentó a muchos de los productores y compositores nuevos que han trabajado en nuestro disco. Sobre todo hemos querido trabajar con gente nueva, porque es gente que está hambrienta por trabajar y que quiere trabajar duro.

En ‘Way Back’ mencionáis a Michael Jackson, Marvin Gaye, James Brown, pero la canción recuerda sobre todo a las primeras TLC.

El primer single de un disco es crucial y ‘Way Back’ nos pareció el primer single perfecto para el disco porque tiene el sello de TLC. Tiene ese rollo veraniego. Es una “summer jam”.

Snoop Dogg rapea en la canción.

Sí, Snoop es la guinda del pastel en ‘Way Back’. Tiene mucho talento, no hay nadie como él. Nos ha alegrado mucho poder contar con él en la canción.

¿Considerasteis usar raps inéditos de Lisa en el álbum?

En ‘3D’ usamos muchos de sus raps inéditos. En aquel disco sus raps sí encajaban con el trabajo que estábamos haciendo en ese momento, pero no en este. Aunque nos hemos asegurado de incluir un interludio dedicado a ella en el álbum.

‘Perfect Girls’ es una especie de nuevo ‘Unpretty’. ¿Os preocupa la obsesión con la imagen de la sociedad actual?

Las redes sociales presentan una imagen de nosotros que no se corresponde con la realidad. Todos esos filtros promueven una imagen falsa. En ‘Perfect Girls’ queríamos comunicar a las chicas que nos escucharan que las chicas perfectas no existen y que ellas son hermosas tal y como son.

“Mis palabras sobre Black Lives Matter se sacaron de contexto. O sea, soy negra”

En realidad vuestra música siempre ha estado ligada a la política y a la conciencia social, sin ir más lejos ‘Waterfalls’ hablaba de sexo seguro y drogas. Pero ahora con el movimiento Black Lives Matter parece que cada vez más artistas se posiciones políticamente.

Es normal. A medida que te haces mayor la política te parece más importante. Y ahora con las redes sociales nos enteramos de todo lo que pasa en el mundo más rápido que nunca. Tenemos toda la información a nuestro alcance y gracias a esto la gente se está dando cuenta de muchas cosas ahora mismo. Y veo bien que se habla de estos temas en las canciones.

¿Te sorprendió la reacción ante tus palabras sobre Black Lives Matter?

No tengo mucho que decir al respecto. Definitivamente las palabras se sacaron de contexto. Y una vez acapararon los titulares se lió. Pero mis palabras se sacaron de contexto. O sea, soy negra.

“Nuestro objetivo ahora es tener una residencia propia en Las Vegas”

Este será el último disco de TLC. ¿Qué os depara a las dos tanto juntas como por separado?

No vamos a separarnos, seguiremos siendo TLC y girando. Nuestro objetivo ahora mismo es tener una residencia propia en Las Vegas, como tantos de los grandes, como Céline Dion, que lleva como diez años ya actuando allí.

¿Alguna idea de como podría ser vuestro show en Las Vegas?

Sí tengo algunas ideas pero no te las puedo contar porque entonces no tendrías ninguna sorpresa para cuando fueras a verlo [ríe].

¿Cómo será la gira Love the 90s?

Será una gran fiesta, como todos nuestros conciertos. Será emocionante y divertido y tocaremos nuestro nuevo disco, que ¡¡¡sale este viernes!!!

¿Montaréis una fiesta de pijamas en directo con Katy Perry?

¡Intentaremos encajar nuestras agendas!