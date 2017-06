Hidrogenesse, Maria Arnal, Papa Topo… entre los conciertos destacados de Atlántida Film Fest

Atlántida Film Fest, el festival de cine online de Filmin, vuelve este año con 81 películas que se han seleccionado y/o realizado con el objetivo de reflejar la “realidad europea”. Desde hoy 26 de junio al 26 de julio podrá verse a través de Filmin el total de la cartelera. El precio del pase que da acceso a las películas es de 20 euros. Además, entre el 26 de junio y el 2 de julio se celebrará en Palma de Mallorca un festival a la antigua usanza, con proyecciones, conferencias y conciertos, estos últimos tan apetecibles como los que ofrecerán Maria Arnal i Marcel Bagès (28 de junio), Papa Topo (esta misma noche, 26 de junio, y ojo, su película forma parte de la programación), Hidrogenesse (29 de junio), Cala Vento (30 de junio) o Meneo (1 de julio).

Entre las películas destacadas del festival encontramos ‘Júlia Ist’ (de la revelación Elena Martín, comparada con ‘Las amigas de Ágata‘), ‘Brothers of the Night’, ‘Malgré la nuit’ del francés Philippe Grandrieux, ‘Microbe et Gasoil’ de Michel Gondry, ‘People that are not me’, ‘Los objetos amorosos’ o ‘Godless’, además de ‘Sea Sorrow’ y ‘The Seasons in Quincy’, entre muchas otras. Tenéis toda la información sobre el festival online, aquí; mientras que para los horarios de las actividades en Palma podéis visitar esta otra web.