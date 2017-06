Beyoncé reina en unos BET Awards que premian la labor social de Chance The Rapper

La pasada noche se entregaron en Los Angeles los premios BET, que tienen la particularidad de ser otorgados a los mejores artistas afroamericanos del último año, excluyendo a artistas blancos. En esta ocasión, los grandes premios de la noche fueron para Beyoncé y Bruno Mars, que ganaron respectivamente los premios a los mejores artistas de pop/R&B femenino y masculino, respectivamente, y se hicieron ex-aequo con el premio al vídeo del año por ‘Sorry’ y ‘24K Magic’. Beyoncé, además, se hizo con el premio de los espectadores y, también, al álbum del año por ‘Lemonade’, haciendo justicia tras el polémico fallo de los premios Grammy en favor de ’25’ de Adele. Beyoncé no acudió a la ceremonia a recoger los premios, puesto que acaba de dar a luz a sus gemelos.

Junto a ellos, los premios más significativos como artista de hip hop masculino y femenino fueron para Kendrick Lamar, que este año ha publicado el excelso ‘DAMN.’ y, sorpresivamente, Remy Ma, sucediendo a una Nicki Minaj que había obtenido este galardón ininterrumpidamente durante los 5 últimos años. Resulta que, además, Remy Ma es la némesis rapera de Minaj y sus beefs son recurrentes, por lo que la rapera neoyorquina se anota un tanto en esta guerra que se traen. De hecho, al recoger el premio entonó unos versos de ‘Shether’, el tema contra Nicki que ella respondió después en sus recientes singles ‘Changed It’ y ‘No Frauds’. Quizá toque hacer una reflexión sobre tu sobreexposición, Nicki.

Otro de los grandes ganadores de la noche fue Chance The Rapper, que además de obtener un premio por ‘No Problems’ como mejor colaboración (compartido con ‘Bad and Boujée’ de Migos) y el de artista revelación, le fue entregado el Premio Humanitario de manos de la ex-Primera Dama Michelle Obama. El rapero de Chicago donó meses atrás 1 millón de dólares para ayudar a las escuelas públicas de su ciudad, que se ha convertido en una de las más violentas de Estados Unidos y requiere de grandes inversiones en educación que las administraciones obvian. En su discurso, Bennett recordó que solo tiene 24 años, y que es un poco pronto, pero que “su Dios no se equivoca nunca”. También aseguró que pretende involucrarse en labores humanitarias no solo en su comunidad sino en todo el mundo.

Por supuesto, la noche, que contó con la actriz Leslie Jones como presentadora, estuvo amenizada por diversas actuaciones, como las de el premiado Bruno Mars haciendo ‘Perm’ con su grupo, Future y Kendrick Lamar interpretando la nueva versión del popular ‘Mask Off’ del primero, SZA interpretando dos canciones de su reciente debut ‘CTRL’, Mary J. Blige interpretando su single con A$AP Rocky, DJ Khaled haciendo ‘I’m The One’ con Lil Wayne, Migos, y Chance The Rapper… y sin Justin Bieber o el saxofonista Kamasi Washington rindiendo homenaje a George Michael, interpretando ‘Careless Whisper’.