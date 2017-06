Mónica Naranjo podría ser jurado del nuevo Operación Triunfo

Según han anunciado medios como Vertele, la cantante Mónica Naranjo podría ser una de los miembros que formarán parte del jurado del nuevo Operación Triunfo que emitirá en los próximos meses Radio televisión Española. El ente público no se ha manifestado por el momento, puesto que el programa aún se encuentra en una fase muy inicial, habiendo comenzado recientemente los cástings –a las órdenes de Noemí Galera– para seleccionar a sus participantes.

Aunque la artista de Figueras ha construido su carrera como cantante de éxitos como ‘Desátame’, ‘Sobreviviré’ o ‘El amor coloca’, en los últimos años ha destacado precisamente como jurado de del talent-show de VIPs ‘Tu cara me suena’ y su secuela para anónimos, ‘Tu cara no me suena todavía’, demostrando sus dotes como “seño estricta”. De hecho, tiene todo el sentido considerando que tanto los programas de Antena 3 como el nuevo OT están producidos por Gestmusic y con el director histórico del programa, Tinet Rubira, de nuevo a los mandos.

Esta nueva edición del talent-show que alumbró a principios del milenio a estrellas del pop internacional como Chenoa, David Bustamante o David Bisbal surgió a raíz del nuevo boom que se produjo, meses atrás, con la emisión de Operación Triunfo: El Reencuentro, que, con motivo del 15 aniversario de su emisión, reunió precisamente a aquellos participantes de su primera edición. Por el momento, no se conocen otros nombres que se sumarían a la autora de ‘Lubna’ para juzgar a los nuevos concursantes.