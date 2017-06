El disco póstumo de Alan Vega hablará de muerte y religión

El próximo 14 de julio se publica un disco póstumo de Alan Vega. El carismático músico de Suicide, cuya carrera en solitario también es de lo más reivindicable, moría el año pasado pero dejaba un álbum preparado llamado ‘IT’, que grabó junto a su esposa Liz Lamere desde el año 2010 hasta sus últimos días. Ella ha enviado un comunicado en el que dice que “la fuerza en la vida de Alan fue tan grande porque creyó en su visión y propósito. Pudo comprender que no podemos controlar mucho de lo que nos pasa a nosotros ni a nuestro mundo, pero tenemos libertad y poder para seguir adelante y apoyar aquello en lo que creemos”.

El primer adelanto de ‘IT’ es el tema que lo abre, ‘DTM’. Se subió a algunas plataformas digitales el pasado 12 de junio, pero por alguna razón (suponemos que algún problema de derechos o distribución en España) no ha aparecido hasta varias semanas después en el Spotify de nuestro país. Se trata de una canción abrumadora con el identificativo sonido de Suicide, mientras Vega recita frases como “life is no joke” o el “dead to me” que le da nombre. Otros temas del largo tratarán la muerte y la religión, como se desprende de sus propios títulos o de la nota de prensa que acompaña al álbum.

IT:

01 DTM

02 Dukes God Bar

03 Vision

04 IT

05 Screamin Jesus

06 Motorcycle Explodes

07 Prayer

08 Prophecy

09 Stars