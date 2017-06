Machine Gun Kelly, el Eminem post-millenial, actúa en España

La de Colson Baker es una de esas historias de sueño pesadilla americana, la de un chaval con una infancia difícil, hijo de padres misioneros que, tras viajar por el mundo con ellos, padeció el abandono de su madre y una mala relación con su padre, que también terminó por dejarle. El rap de Ludacris, DMX y, sí, Eminem fueron su gran asidero mientras vivió en el sótano de su tía en Cleveland, donde comenzó a experimentar con las drogas y a escribir sus propias barras.

En 2006 lanzó su primera mixtape como Machine Gun Kelly (o MGK), con la que se convirtió en un pequeño fenómeno local, gracias sobre todo al flow ultrarápido que le valió ese alias. Varias mixtapes después, en 2011 logró la atención de Sean “Diddy” Combs que le ofreció un contrato en su sello Bad Boy, donde publicó su debut ‘Lace Up’ y, tres años después, ‘General Admission’ (aunque entre tanto seguía lanzando mixtapes como ‘Black Flag’, con igual o mayor repercusión que sus discos oficiales). En ambos, sus aproximaciones a la estética trap y sus alianzas estratégicas con Waka Flocka Flame, Lil Jon o DMX le valieron el respeto del público negro, que convirtió en hits temas como ‘Wild Boy’ o ‘Till I Die’.

Sin embargo, en sus lanzamientos también ha mostrado una faceta más popera, rapeando sobre temas AOR como ‘All I Have’, country blandito como ‘A Little More’ o una ‘Raise The Flag’ construida sobre un sample de Florence + The Machine, recordando horrores a esa vertiente emo-rap que tan buenos resultados comerciales dio a Slim Shady en sus singles con Dido o Rihanna. Parecen inevitables las comparaciones con Eminem, máxime cuando además Baker también ha estado haciendo sus pinitos como actor. ¿Llegará su propia ‘8 Miles’?

Lo que ha llegado ya seguro es el reconocimiento comercial masivo a MGK con su recién publicado tercer álbum, ‘bloom’, apoyado principalmente en el single ‘Bad Things’. La que ya es una de las canciones del año en Estados Unidos, apoya buena parte de su éxito en la colaboración vocal de la ex Fifth Harmony Camila Cabello, que sirve su irresistible estribillo. En cambio ‘Trap Paris’, junto a Quavo de Migos y Ty Dolla $ign, ofrece la cuota trapera que da equilibrio a la propuesta de este Eminem post-millenial capaz de satisfacer al aficionado al rap y a un público más casual.

